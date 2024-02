La Dfm Italia a caccia di un magazziniere

L’azienda Dfm Italia con sede a Misano cerca un addetto al magazzino che sia in grado di curare l’avanzamento degli ordini commerciali dall’inserimento fino alla bollettazione. Dovrà essere inoltre disponibile a svolgere le tipiche attività di magazzino (allestimento e spedizione degli ordini), a caricare e scaricare la merce dai mezzi dei corrieri, a svolgere attività di spunta della merce in ingresso e relativa presa in carico. Si richiede diploma di scuola superiore, conoscenza dei sistemi informatici e dell’applicativo Office a livello medio, patentino del muletto, patente B e auto propria. Completano il profilo capacità di problem solving, gestione delle priorità e predisposizione a imparare velocemente nuovi strumenti gestionali, conoscenza dei flussi logistici all’interno dell’azienda, buona manualità e ottime doti comunicative. Si offre contratto a tempo determinato, lavoro a tempo pieno (dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18). Annuncio per ambosessi. Candidature su ‘Lavoro per te’.