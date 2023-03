La differenza tra la destra e la sinistra? Basta conoscere le storie di Meloni e Schlein

Gentile redazione, come moltissimi riminesi e italiani, dopo tanti anni di speranze e attese deluse, non credo più nella politica. Ovvero, credo la politica sia l’espressione più alta del sistema democratico, l’unica cosa che ci tiene lontani dalla barbarie. Non credo nella politica italiana, ecco. Per questo non vado a votare da... una vita. Leggendo i risultati delle primarie del Pd, con la vittoria di Elly Schlein su Bonaccini. Non entro nel merito. Constato solo che la sinistra è ora guidata da una miliardaria (in euro) svizzera. La destra da una ragazza delle case popolari romane della Garbatella.

Lettera firmata