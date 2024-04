‘La diga sul mare’: un libro dedicato all’invaso del Conca

‘La diga sul mare’ è il titolo del nuovo libro dedicato alla storia dell’invaso del Conca che sarà presentato oggi, alle 16.30, al teatro Snaporaz di Cattolica (in piazza del Mercato). Autore dell’opera, il giovane storico Peter Joseph Klechner. Promossa da Romagna Acque-Società delle Fonti spa, la pubblicazione, la cui cura editoriale è stata affidata a ‘La Piazza’, racconta la storia dell’invaso dalle origini fino ai giorni nostri, evidenziandone l’importanza non solo dal punto di vista della fornitura di risorsa idro-potabile, ma anche per quanto riguarda il suo apporto allo sviluppo dell’economia turistica costiera, e anche il suo ruolo nel contesto ambientale del territorio. L’opera è inoltre corredata da una ricca serie di foto (d’epoca e attuali) e da un’appendice che fa il punto sui futuri interventi previsti da Romagna Acque, proprietaria della diga, nella parte meridionale della provincia di Rimini. Ricchissimo il parterre di ospiti che saliranno sul palco nel corso della presentazione. Oltre all’autore, Peter Joseph Kleckner, parleranno Tonino Bernabè, presidente Romagna Acque-Società delle Fonti Spa, Franca Foronchi, sindaca di Cattolica, Domenico Pascuzzi, sindaco di Gabicce, il professore Alberto Malfitano, storico contemporaneo, l’ingegnere Filippo Forlani, Maurizio Castelvetro, figlio di Mario Castelvetro, ex sindaco di Cattolica, Mario Prioli, ex presidente dell’Associazione Albergatori Cattolica, Loris Bagli, biologo, esperto dell’ambiente riminese e molti altri esperti del territorio.

lu. pi.