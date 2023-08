La Diocesi: "Eremo chiuso da anni per colpa della burocrazia"

"Il progetto di ristrutturazione del rifugio dell’Eremo di Carpegna è stato presentato per approvazione agli organi competenti già nel 2014, e fino al 2018 non avevamo ancora concluso le pratiche autorizzative". Dopo la protesta scoppiata tra i residenti di Montecopiolo, che si sono organizzati anche in un comitato per chiedere alla Diocesi di riaprire il rifugio e attivare così i servizi per escursionisti e turisti dell’Eremo, è la Diocesi stessa a fare il punto: "Vista la mancate risposte dagli enti sulla ristrutturazione e dato che il rifugio non era più in condizioni di sicurezza, abbiamo deciso di chiuderlo nel 2018. Ricordiamo a tutti che è dal 2006 che portiamo avanti progetti di riqualificazione della struttura. Dopo tante difficoltà e peripezie, inclusi i tempi del passaggio del comune di Montecopiolo da Marche a Emilia Romagna, questa primavera è stato finalmente ottenuta l’autorizzazione sulla proposta avanzata nel 2014". La Diocesi a oggi non ha fornito un cronoprogramma dei lavori, "ma la volontà di riqualificare l’area è chiara e documentabile. Nel frattempo rinnoviamo a turisti e pellegrini l’invito a visitare il santuario della Madonna del Faggio sempre sul Carpegna, luogo di preghiera, meditazione e bellezza".

Rita Celli