La direzione: "Abbiamo fatto di tutto per impedire la tragedia"

"La direzione e gli operatori della casa di riposo sono profondamente colpiti dal drammatico episodio avvenuto in questi giorni". Dopo la tragica scomparsa di Antonio Brisigotti, il 93enne di Macerata Feltria, fuggito dalla struttura di Igea Marina e ritrovato senza vita in un camping poco distante, oggi la casa di riposo commenta: "Antonio era stato accolto nella nostra struttura da pochissimi giorni, e aveva subito manifestato una situazione comportamentale complessa, non descritta nella documentazione acquisita all’ingresso". E’ stato proprio lo staff a dare l’allarme ai carabinieri, domenica verso le 23: Antonio era sparito. L’anziano malato di alzheimer era fuggito in pigiama. Il suo corpo è stato trovato solo martedì mattina, dentro il camping: la morte è avvenuta per ipotermia. "Avevamo progressivamente adeguato la terapia con l’aiuto dello specialista geriatra – continua la direzione – e messo in atto tutte le misure che avrebbero dovuto impedire l’esito tragico. Non riteniamo di avere minimamente sottovalutato le patologie per le quali la famiglia ci aveva scelto per tutelare la sua incolumità. Ancora è incerta la dinamica con la quale a 93 anni sia riuscito a scavalcare le nostre recinzioni, rigorosamente chiuse h24 da inizio pandemia. Non possiamo ora che unirci tutti al cordoglio della famiglia".