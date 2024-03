La dirigente Farinelli riprende le chiavi della cassa comunale

Il ritorno di Cinzia Farinelli è ufficiale. Con l’atto sindacale numero 16 del primo giorno di marzo la dirigente torna in pianta stabile per i prossimi tre anni nel municipio di Riccione. Dopo essere stata la dirigente dei numeri prima con il sindaco Massimo Pironi e in seguito con Renata Tosi, la Farinelli tornerà a guidare i settori bilancio e tributi. Per essere esatti la riorganizzazione della pianta organica in municipio la vedrà guidare i settori: Risorse Finanziarie, Risorse umane, Società partecipate e Patrimonio. A lei la sindaca Daniela Angelini darà le chiavi della cassa comunale. Il suo arrivo non vedrà partenze. Luigi Botteghi, che fino a ieri seguiva i settori del bilancio e dei tributi rimane in municipio, ma con mansioni diverse. Avrà la direzione del settore ‘Turismo, Sport, Cultura, Sviluppo economico", scelta che si motiva - è scritto nell’atto del sindaco - "alla luce della esperienza di direzione in materia già maturata, con risultati ritenuti molto positivi, in oltre un anno di direzione vicaria dell’omonimo settore e del fatto che con tale scelta l’ente mira ad avvalersi dell’esperienza, conoscenza ed attitudini maturati in questo ruolo, nonché dei buoni rapporti instaurati con gli stakeholders". La revisione dei settori coinvolge anche Graziella Cianini che andrà a coprire i settori Affari generali, Servizi al cittadino, Progetti europei e Pnrr.