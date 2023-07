La discoteca Ecu acquistata all’asta

L’Ecu ha un nuovo proprietario. A darne notizia è l’avvocato Massimiliano Semprini, curatore del fallimento della Ecu srl. Ieri l’asta ha visto partecipare due potenziali acquirenti. Il prezzo base era fissato in 403mila euro, valore che si è abbassato nel corso dell’ultimo anno e mezzo di aste deserte. Per portarselo a casa si è generata una sfida a colpi di rialzo che ha portato la cifra a 574mila euro. È questo il valore pagato dal futuro proprietario per portarsi a casa lo stabile che per decenni è stato la casa di diversi locali notturni. L’aggiudicazione è provvisoria e non definitiva perché, secondo quanto previsto nell’avviso di vendita, se entro i prossimi 10 giorni dovessero essere formulate offerte di acquisto migliorative per un importo maggiorato di almeno il 10% del prezzo di aggiudicazione, allora si tornerà a gara tra gli offerenti. L’edificio non ha caratteristiche di pregio ma può contare su una superficie complessiva di 2.609 metri quadrati in un lotto ampio oltre 17mila metri quadrati. Lo stabile si trova in zona San Martino Monte l’Abate, in via Pradella 32. Tra la parte coperta al piano terra, quella al piano primo e le superfici scoperte, poteva ospitare circa 1.900 persone. Il locale era nato negli anni Ottanta, e da allora ha avuto diversi nomi. Prima che venisse ricordato come Ecu passò un periodo in cui era Papiò, ma prima ancora era il Ku agli inizi degli Novanta. Erano le estati di un decennio passato alla storia come quello delle disco e della libertà, inclusa quella sessuale che al Ku non viveva di inibizioni. Ma già nel ’92, l’allora proprietà cambiò pelle al locale modificandone anche il nome e facendolo diventare Ecu. Sul finire di quel decennio alla guida arrivò la coppia Galli-Bevitori, un binomio che ha fatto la storia del mondo della notte in riviera. Vi rimasero fino ai primi anni del nuovo millennio. In quel periodo il locale divenne luogo dove ritrovare le tendenze musicali più gettonate in Italia e in Europa con dj noti ad alternarsi in consolle. In anni più recenti era noto come Bradipop.