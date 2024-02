La ditta Ingallina assume tre saldatori per cantieri La ditta Ingallina di Poggio Torriana cerca tre saldatori con esperienza per attività di riparazione e realizzazione di reti idriche e fognarie. Richiesto patentino, patente B e auto propria. Contratto a tempo determinato con possibilità di indeterminato. Orario pieno, reperibilità e lavoro su cantieri a Rimini e provincia. Candidature su 'Lavoro per te'.