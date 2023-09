La ditta Progetto sicurezza a caccia di elettricisti

L’azienda Progetto sicurezza service di Riccione sta cercando due elettricisti da adibire all’installazione, manutenzione e assistenza di impianti d’allarme, di videosorveglianza, antincendio e rete dati. Si richiede esperienza nella mansione e disponibilità ad effettuare trasferte sul territorio nazionale. Ulteriori requisiti riguardano il possesso del diploma tecnico industriale, una buona conoscenza del pacchetto Office e dei programmi di posta elettronica, patente B e auto propria. L’orario di lavoro sarà dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18. È previsto l’inserimento immediato in azienda con un contratto a termine, ma esiste la possibilità di trasformazione in contratto a tempo indeterminato. L’annuncio è rivolto a candidati ambosessi (L. 90377 - D. Lgs. n. 1982006). Per inviare la tua candidatura devi registrarti con Spid o Cie al portale regionale ‘Lavoro per te’ (https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) e cliccare su "Invia candidatura" in corrispondenza dell’annuncio.