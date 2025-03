La Divina Commedia diventa una canzone rap

Unire la Divina Commedia di Dante con il mondo rap. È stato possibile alla scuola media di San Giovanni in Marignano, dove i ragazzi della II B hanno lavorato a un’esperienza davvero interessante, insieme alle nostre professoresse di italiano e di musica. Il progetto che ha unito la Divina Commedia di Dante con il rap, prendendo le terzine dell’Inferno e riadattandole con il canto.

All’inizio non i ragazzi non sapevano cosa aspettarsi. "Il bello è che non solo dovevamo capire il significato delle parole – dicono gli studenti – ma dovevamo anche adattarle al ritmo rap. È stato un lavoro di squadra. Ci siamo allenati e diventati più bravi a cantare, a capire il significato di quello che stavamo rappando. Alla fine, ci siamo anche sfidati tra noi per vedere chi riusciva a fare la versione più creativa delle terzine".

L’obiettivo del progetto era creare qualcosa di davvero insolito: unire due mondi che sembrano così lontani, ma che in realtà si somigliano molto, Dante e il rap. Entrambi raccontano storie, usano le parole in modo potente e fanno riflettere le persone. "Questo lavoro ci ha aiutato a concentrarci non solo sulla letteratura, ma anche su come esprimere noi stessi, usando la musica, in modo più ‘cool’ e coinvolgente – concludono gli studenti – Adesso, ogni volta che pensiamo all’Inferno, non ci vengono più in mente terzine difficili, ma una canzone che racconta storie di persone perdute, proprio come noi l’abbiamo rap-interpretato".

Classe II B