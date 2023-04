La divina Edwige Fenech "Il cinema è la mia vita, sono stata fortunata"

Dal meraviglioso Grand Hotel al "fantastico" Teatro Galli, il ritorno di Edwige Fenech a Rimini è un trionfo coronato con il premio alla carriera che ha ricevuto nelle mani del regista Pupi Avati ieri durante l’ultima giornata del festival la "Settima Arte cinema e industria". La Fenech, 74 anni e non mostrarli, illumina con il suo sguardo tutto il foyer del Galli. Tailleur bianco avorio e un’acconciatura corta che scopre in pieno il profilo. Femminilità. Su tutto lo charme imperituro rivelato negli sguardi dispensati per i fan in cerca di autografi. Svanita l’"esuberanza" e la voglia di "osare". Per la regina della commedia all’italiana il tempo passa come un fiume romantico dove "tutto cambia ogni secondo, ogni minuto, ogni giorno". Non rimane nulla del passato, nemmeno la "Francia", ma soltanto resta "il futuro e le sue cose bellissime". C’è dell’effimero nel discorso della Fenech ma anche alcune cose incontrovertibili, come "il cinema italiano che non ha bisogno di altro ed è un grandissimo cinema". E grazie a Pupi Avati, l’attrice non nasconde di aver ottenuto un "ruolo magnifico per ’La quattordicesima domenica del tempo ordinario’, un film splendido che non dimenticherà mai". Ha recitato al fianco di tutti i grandi della commedia all’italiana: Villaggio, Banfi, Tognazzi, Sordi, Pozzetto, Montesano e Celentano, ma "non posso elencarli tutti – dice trapelando una certa emozione –, sono stata però molto fortunata a lavorare con loro". E no, non rimpiange nulla Edwige Fenech ma di una cosa è certa: "si può sempre fare meglio, voglio ancora fare tante cose". E il corpo non ha più un tempo per la produttrice de "Il Mercante di Venezia" che vive l’anzianità "molto bene e senza i dolori della terza età". Tutta la genesi della star è infine riassunta nelle parole puntuali del regista, nonché presidente della giuria della "Settima Arte", Pupi Avati. "È stata premiata per un cinema molto diverso da quello che ho fatto io nella mia vita. Perché ha avuto il coraggio, nei miei riguardi, di rimettersi in gioco alla sua età, mostrandosi come è, senza voler tornare ad essere quell’icona della bellezza anni 70-80 e avendo la consapevolezza di essere mutata fisicamente in modo molto profondo. Tuttavia ha avuto la prontezza di capire che il mio era un film dove recitava e dove era tenuta a interpretare un ruolo non solo per la sua bellezza, ma perché era stata bella trent’anni fa. Lei è così". Il premio alla carriera della "Settima Arte" andrà poi al grande attore teatrale e cinematografico Gabriele Lavia. Premiati inoltre Vittorio Storaro (Premio Confindustria Romagna Cinema e Industria ad honorem 2023),Teodora (Premio alla Distribuzione), Giada Calabria (Premio alla Scenografia) e Michele Braga (Premio alla Musica).

Andrea G. Cammarata