La docu-serie sul dottor Mengele girata a Rimini e nell’entroterra

Domani esce una nuova docu-serie sulla vita di Josef Mengele, uno dei più feroci criminali nazisti, tra i più ricercati al mondo. Si tratta di una docu-serie speciale perché in parte proprio questo progetto è stato girato in provincia di Rimini, con attori e cast tecnico anche romagnolo. Domani alle 21 su History Channel e sui canali 118 e 409 di Sky, andrà in onda la prima puntata della docu-serie ’Mengele’, divisa in tre parti, prodotta da Picasso Film (Repubblica Ceca), per la regia di Max Serio. ‘L’angelo della morte di Auschwitz’, come è sempre stato soprannominato da tutti, verrà raccontata attraverso una serie di contributi di storici, ricercatori, investigatori e le preziose testimonianze delle vittime degli esperimenti di Mengele, con un focus sulla donna che si prese cura di lui durante gli ultimi anni di vita, in Brasile.

Una serie esclusiva che vede nello staff tecnico, dei riminesi d’eccezione: Paolo Nigro alla sceneggiatura e Michele Abbondanza all’aiuto regia e produzione esecutiva. "Sono stati fatti talmente tanti film, documentari e racconti ma anche libri su Mengele - spiega lo sceneggiatore Nigro - che si è persa nei decenni parte della verità storica. Volevamo raccontare la sua vita senza leggende, partendo dalla giovinezza fino alla sua morte. Abbiamo voluto raccontare la sua personalità attraverso esperti di fama mondiale con un forte rigore scientifico".

La produzione è internazionale, con una forte connessione tra Rimini e Praga. Per questo motivo tra le location scelte per girare la docu-serie, dove sono state messi in scena alcuni episodi della vita di Mengele, ci sono luoghi cari ai riminesi come il bagno 151 e la spiaggia vicina di Rimini e l’agriturismo Case Mori. "Abbiamo scelto luoghi al mare che ricordano le terre del Sud America – continua Abbondanza - per richiamare quelle atmosfere dove ha vissuto Mengele negli ultimi anni. E l’agriturismo di Rimini Case Mori richiama le architetture delle tradizionali ‘fazende’ brasiliane. Abbiamo poi scelto un cast di tredici attori, tutti del Riminese e Cesenate (tra loro i giovanissimi Kevin Bolognesi e Angelo Serio, ndr), selezionati perché fortemente simili alle persone realmente esistite, a familiari e amici di Mengele. Abbiamo analizzato una ricca documentazione fotografica di ogni personaggio e grazie anche a make-up e costumisti, attraverso scenografie a tema, abbiamo lavorato a minuziosamente a riprodurre anche i più piccoli particolari. Anche il cast tecnico è stato scelto per le riprese in Romagna, tutto formato da professionisti della zona, di fama nazionale".

La docu-serie andrà in scena in anteprima domani alle 21 su History Channel in Italia ma è stata acquistata da decine di Paesi del mondo per piattaforme e canali televisivi pubblici.

Rita Celli