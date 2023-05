La Dolce vita di Ryan Paris festeggia il suo quarantennale "Un pezzo storico, magico, ma che è nato un po’ per caso"

Nel 1983 ha raggiunto l’Olimpo delle hit parade in otto Paesi europei e da allora è rimasto sempre sull’onda. La Dolce vita di Ryan Paris (all’anagrafe Fabio Roscioli) festeggia il suo quarantennale a Riccione. Accadrà stasera dopo il Concerto per la pace, organizzato nell’ambito di Takes Over dalla Cruisin’. Il noto artista annuncia intanto l’uscita del successo in nuove versioni, pronte a scatenare i suoi fan.

Un brindisi per un successo senza tramonto?

"Di fatto il quarantennale è già partito, perché il singolo con testo di Gazebo prodotto da Pierluigi Giombini, era uscito a gennaio del 1983, ma andremo avanti, perché stanno uscendo varie versioni di Dolce vita prodotte a Vicenza, Napoli, Lucca, nonché in Francia e Germania".

Un rilancio internazionale?

"Dolce vita sarà cantata in quattro lingue, nell’originale inglese, spagnolo, francese e tedesco. Quella prodotta a Napoli è uscita nel vinile Best of Ryan Paris dal nome Polaroids, che contiene dodici canzoni, e in un cd che ne raccoglie diciotto. L’etichetta è casa discografica Za Musica, conosciuta l’anno scorso alla Fiera del Disco di Riccione".

Come è nata Dolce vita e cosa l’ha resa un successo?

"E’ un pezzo storico, magico nato per caso. Insegnavo al Testaccio e facevo parte di un gruppo rock, Fabio Liberatori degli Stadio mi mise in contatto con Pierluigi Giombini, ai vertici delle classifiche con Masterpiece composta per Gazebo e You are danger per Gary Low, gli piacque la mia voce e scrisse la canzone per me".

Il segreto?

"La sua profondità, ma anche la sua leggerezza".

Ora cos’altro l’attende?

"Dopo la recente uscita del pezzo, numero uno in Russia, intitolato Take change con Eddy Miami, il 20 maggio su Raiuno parteciperò a ’I migliori anni’ di Carlo Conti".

Nives Concolino