La dolce vita di Tiberio Timperi "La mia prima volta? In spiaggia"

Giornalista e conduttore televisivo di grido, Tiberio Timperi stasera (alle 19) sarà al Grand Hotel ospite di Simona Ventura e Giovanni Terzi per La Terrazza della Dolce vita. Con lui sul palco anche il cantante Gary Low. Da giugno è al timone di Unomattina estate su Rai Uno.

Cosa racconterà al pubblico riminese stasera?

"Faremo una chiacchierata tra amici sul filo di sentimenti e ricordi, come quello molto piacevole di Simona Ventura a Telemontecarlo, che fu una fabbrica di talenti e personaggi a cavallo degli anni ’80 e ’90. Siamo partiti un po’ tutti da lì. Simona ha poi intrapreso una carriera che l’ha portata ai vertici del mondo dello spettacolo".

Che ’feeling’ ha con la Romagna? La conosce bene?

"Molto. Ho cominciato a lavorare a Cesenatico, nel 1977, in una radio privata. Si chiamava Radio Mare Cesenatico, aperta da Bibi Branzanti, scomparso un mese fa. Era un visionario! A lui devo il mio primo passo in questo mondo, mi ha mostrato la strada e non finirò mai di ringraziarlo".

La radio è stata sempre sua compagna di viaggio?

"Ogni anno faccio tantissimi chilometri in auto, per me la radio è una fedele compagna di viaggio. Quando si presenta l’occasione, continuo a farla, non mi tiro mai indietro".

Ma la parte del leone l’ha sempre fatta in tv: la rivedremo al timone de I fatti vostri?

"Questo andrebbe chiesto a Michele Guardì. Conoscendolo da 27 anni posso immaginare che non cambierà nulla. Lui ’giocherà’ con le figurine dei conduttori e dei personaggi facendo alcuni piccoli innesti, ma l’impianto resterà lo stesso. Mi sembra anche giusto, visto che I fatti vostri è un pilastro della tv. È stato il primo programma a portare la gente comune in televisione, a parlare di piccole e grandi cose. E poi ha avuto tanti amici come Alberto Castagna, Fabrizio Frizzi e Giancarlo Magalli".

Nel suo futuro ci sarà dunque ancora tanta tv?

"Da una parte lo spero, ma non credo per tanti anni. Voglio trovare il momento giusto per uscire di scena, ma c’è tempo".

Torniamo alla Romagna: i suoi ricordi più belli?

"La frequento da quando avevo 6 anni e ho tanti amici. La Romagna per me è sempre stata la libertà assoluta. Giravo in bici in lungo e in largo. E la prima volta che ho fatto l’amore, è successo in spiaggia con una ragazza danese. Allora c’erano meno luci e il rumore delle onde assicurava la giusta atmosfera. Quando terminerò la mia carriera, la Romagna sarà ancora casa".

Nives Concolino