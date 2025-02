La Domus del chirurgo in cura. Al via il cantiere per il restauro

Alla Domus del chirurgo è tempo di restauri. La casa del medico vissuto nel terzo secolo, che proprio a Rimini svolgeva il suo mestiere, torna ad essere al centro di un importante lavoro di ripristino per esaltarne la bellezza e riportarla all’antico splendore. È iniziato da pochi giorni l’intervento di restauro che si concentrerà su un ampio settore della domus per portare a conclusione il lavoro all’interno delle varie stanze che articolano la casa. I mosaici interessati saranno quelli del vestibolo, dell’atrio, del soggiorno e della latrina, ma si interverrà anche su altri elementi strutturali. Il cantiere di restauro è operativo anche in orario di apertura del sito ed è quindi possibile osservare l’attenta attività dei restauri dell’opera. L’area archeologica di piazza Ferrari, dopo dieci anni dalla sua apertura, ha iniziato a manifestare problemi di conservazione che hanno spinto gli archeologi ad avviare un progetto di restauro e messa in sicurezza avviati nel 2018. Grazie ai finanziamenti del ministero della Cultura sono iniziati interventi mirati alla messa in sicurezza degli intonaci e dei muri di argilla, ma anche dei mosaici.

Grande soddisfazione quella del sindaco Sadegholvaad e dall’assessore Lari, che vedono nel restauro avviato alla domus un primo passo verso il recupero della Rimini storica. "Si apre – spiega il primo cittadino – un anno importante per la valorizzazione delle tante opere che riguardano i beni culturali cittadini, un tassello fondamentale di un programma complessivo, ma anche un investimento nel futuro della città, che continua a scommettere sulla valorizzazione del suo patrimonio come elemento di attrazione. Un programma che ora tocca questi lavori alla domus, ma che in questi anni ha visto il restauro e la pulitura dell’Arco d’Augusto, il recupero di porta Galliana e del Tempietto di San’Antonio da Padova. Prossime tappe il restauro del Giudizio Universale e l’intervento al ponte di Tiberio".

Federico Tommasini