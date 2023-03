La donazione all’associazione

Una mimosa non in ‘carne e ossa’, ma in cartolina. Uno scatto che vuole diventare un’azione concreta; un piccolo aiuto a sostegno delle donne in difficoltà. Oggi nelle boutique Julian fashion di Rimini (ex Luisa), Milano Marittima e Lido verrà donata ai clienti una polaroid un po’ speciale. Julian ha deciso di devolvere la somma che avrebbe investito per acquistare i mazzolini di mimosa al centro antiviolenza ‘Rompi il silenzio’ di Rimini "con la speranza di contribuire a sostenere progetti volti a contrastare la violenza di genere in ogni sua forma". Nel 2022 ‘Rompi il silenzio’ ha accolto e aiutato 342 donne tra le quali ben 284 al loro primo contatto con l’associazione. Ma ha anche dato ospitalità, nell’anno che ci siamo appena messi alle spalle, a 39 donne accogliendole nelle case rifugio a indirizzo segreto, insieme a 29 minori.