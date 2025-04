La donazione è vita per chi soffre: "Sono stata salvata da un angelo"

"Sono stata trapiantata nel 2015, era il 20 luglio, dopo quattro anni lunghi di dialisi. Dove purtroppo sei imprigionato, ma allo stesso tempo vivi grazie ad un macchinario chiamato ’rene artificiale’, che facevo tre volte a settimana per quattro ore". Non si stanca di raccontare la sua storia Lia Blatti, 47enne di Maiolo, sposata, due figlie.

Da allora ha fatto sua la battaglia per ’reclutare’ nuovi donatori potenziali di organi, anche da referente provinciale Aido.

Ha ricominciato a vivere?

"Sì, posso dire che oggi sono una persona felice. La mia è stata una storia a lieto fine anche se dolorosa, a differenza purtroppo di quella di altri".

Che ha visto morire in attesa di un organo mai arrivato?

"Purtroppo sì, anche quando ero dializzata. Al mattino ci contavamo e quando mancava qualcuno, sapevamo tutti il motivo".

Come ci si sente dopo una seduta di dialisi?

"Quando esci da lì, non sei proprio in formissima. Viene paragonata ad una maratona di 42 chilometri".

Quando ha scoperto di avere una malattia renale?

"A 18 anni. Sono andata avanti finché ho perso l’uso dei reni, nel 2011. Poi la dialisi, e l’intervento".

Le è andata bene...

"Mi ritengo una persona molto fortunata perché grazie a questo ’dono’ posso dire di essere rinata. Non solo io, tutta la mia famiglia, perché la dialisi ti porta a restrizioni".

Ad esempio?

"Prima di prenotare una vacanza, devi accertarti che ci sia vicino un centro dialisi.Questa non è certo la più difficile, Ad esempio, non puoi mai bere più di mezzo litro d’acqua al giorno".

Oggi come sta?

"Vivo una vita diversa, una vita piena di emozioni, soprattutto non do più niente per scontato.

Sono grata di ciò che ho. Apprezzo le piccole cose perché ho una prospettiva diversa".

Per questo aiuta l’Aido?

"Sì, per ringraziare la vita di tutto questo ho deciso di dare un mio piccolo contributo portando la mia esperienza nelle scuole - domattina sarò all’istituto Tonino Guerra di Novafeltria, insieme ai genitori di una bimba morta due anni fa - parlando di vita parlando di rinascita, aiutando altre persone a capire quanto è importante la donazione degli organi, organizzando giornate del rene come prevenzione insieme ai medici, perché la prima cosa è la salute".

Pensa spesso al suo donatore?

"Sono qui solo grazie ad una persona che ha detto ’sì’ alla donazione oggi è il mio angelo che vive in me ed io vivo grazie a lei".

m.gra.