"La duna in spiaggia difende tutta la città"

"Ogni anno difendiamo non solo la spiaggia, ma la città dai mutamenti climatici e dai danni che questi provocano". Il presidente della Cooperativa bagnini Diego Casadei mostra i conti. Partiamo dai numeri. La Cooperativa bagnini spende tra i 150mila e i 170mila euro ogni anno per proteggere la spiaggia, ovvero un prodotto turistico, e al medesimo tempo la città. Possibile? "Certo, con questi fondi eseguiamo le operazioni per realizzare la duna sull’arenile che ha una base, in larghezza, di 10 metri. Quest’anno abbiamo deciso di lasciarla al proprio posto un mese in più rispetto al passato per godere di un periodo maggiore di protezione. La scelta che abbiamo fatto è una conseguenza di come si sono modificati i fenomeni meteorologici negli ultimi anni. Infatti abbiamo assistito a un numero maggiore di mareggiate nel periodo primaverile e anche in estate". Presentare una duna ai turisti sarebbe illogico, "ma almeno in questo periodo possiamo prolungare il servizio che questa difesa offre alla spiaggia".

Casadei vuole rompere anche un altro adagio che vuole la duna alla sola difesa degli stabilimenti balneari. "Pensarla così è riduttivo. Con la nostra opera difendiamo la città". Esagerato? Il presidente non la pensa così. "Guardiamo al maltempo degli ultimi mesi e a quanto accaduto a Cesenatico, dove l’acqua del mare è entrata letteralmente in città provocando centinaia di migliaia di danni. A Riccione invece non ci sono stati problemi". Non solo. "Quest’anno abbiamo investito di più per farla più ‘spessa’, così da resistere alla forza del mare". A Rimini, invece, la duna non ha retto in alcuni punti provocando allagamenti e danni a diversi stabilimenti. La conseguenza di questi interventi di difesa dell’arenile, e della città stessa, si sono visti anche negli stanziamenti della Regione dopo i danni provocati dalle mareggiate invernali. Oltre due milioni di euro per la costa romagnola, ma praticamente nulla a Riccione.

La protezione rimarrà un mese in più, ed è probabile che la stesura e il livellamento definitivo della duna termini per la metà di maggio. Tuttavia il presidente è critico sulla possibilità lasciata dal Comune di abbattere la duna in quegli stabilimenti dove il bagnino riterrà di farlo per concedere la vista mare ai clienti già da Pasqua. "La difesa funziona appieno se integra. Bucarla significa non solo provocare eventuali danni allo stabilimenti di riferimento in caso di forti mareggiate, ma anche a quelli vicini". L’ultima sottolineatura arriva con la pulizia dell’arenile "che i bagnini eseguono durante tutto l’anno, anche in inverno. Se si vuole vedere la differenza basti guardare le zone in concessione e quelle no. Con il nostro lavoro evitiamo che il materiale portato dal mare, come la grande quantità di legname dopo forte maltempo, si interri rimanendo nella sabbia".

Andrea Oliva