La ex colonia Reggiana nel degrado. Pulizie e interventi sulla facciata

Non una semplice pulizia e messa in sicurezza per la ex colonia Reggiana. La giunta comunale ha approvato il progetto di sistemazione del giardino della colonia marina con tanto di percorsi esterni. È già stata chiesta l’autorizzazione alla Soprintendenza visto che l’edificio è vincolato.

"Il distacco di materiale dalla facciata lato mare - spiega l’assessore Christian Andruccioli – rende necessario provvedere in fretta alla messa in sicurezza dei percorsi esterni attraverso una nuova recinzione, al fine di evitare la permanenza o il passaggio di persone in zone non sicure". C’è poi l’area esterna con arbusti cresciuti senza cura e manutenzione tanto da creare una barriera tra il vialetto di accesso alla colonia e l’edificio. "Ciò contribuisce a una percezione diffusa di degrado urbano della zona". Per sentenza del tribunale oggi la ex colonia è tornata nel pieno possesso del Comune dopo la cessazione della convenzione con la società Kyron che una quindicina di anni fa avrebbe dovuto dare i natali al progetto di Futurismo. "A questo punto intendiamo mettere in sicurezza la colonia non appena avremo acquisito l’autorizzazione da parte della Soprintendenza. Nell’immediato daremo comunque un incarico per la pulizia dell’area".