La fabbrica dei falsi certificati Iniziato il processo per 19 genitori

Erano indagati in 21, sono finiti a processo in 19. Due le posizioni archiviate tra il gruppo di genitori accusati di aver sfruttato la compiacenza di un medico chirurgo della provincia di Pesaro-Urbino (nel frattempo deceduto) per ottenere dietro compenso delle certificazioni fasulle di avvenuta vaccinazione per i loro figli, tutti di età compresa tra i 2 e i 14 anni. Genitori per cui ieri è cominciato il processo con prima udienza celebrata davanti al giudice Lasalvia. I 19 imputati sono alla sbarra per il reato di falso in atto pubblico dopo che nel corso delle indagini dei carabinieri, coordinati dal sostituto procuratore Giulia Bradanini, era emerso il presunto escamotage a cui gli imputati avrebbero fatto ricorso per evitare di sottoporre i figli alle vaccinazioni obbligatorie richieste per poter frequentare la scuola, con numerosi episodi accertati dagl iinvestigatori nel periodo compreso tra il 2016 e il 2018. Nei loro confronti in fase di indagine la Procura aveva ipotizzato anche il reato di corruzione, per cui tuttavia nessuno è ora imputato.

I genitori, che sono difesi a vario titolo dagli avvocati Andrea Leardini, Diego Pensalfini, Paola Zoli, Monica Castiglioni e Isabella Giampaoli, sono tutti residenti nei comuni di Montescudo - Monte Colombo, Gemmano, Riccione e in provincia di Forlì, secondo le accuse si sarebbero avvalsi di un collaudato sistema che ruotava attorno a un medico della provincia di Pesaro-Urbino, divenuto punto di riferimento per tutte le famiglie intenzionate ad eludere gli obblighi vaccinali previsti dalla legge per i propri figli. Dalle indagini condotte dai carabinieri di Riccione infatti era emerso come il medico si occupasse della falsificazione dei documenti in cambio del pagamento di somme di denaro, con richieste economiche arrivate ad essere anche di 300 euro in cambio di una falsa certificazione. L’inchiesta si era sviluppata da alcune segnalazioni proprio a carico del dottore, che nel tempo hanno così portato alla sbarra 19 genitori, con processo aggioranto a gennaio per l’ascolto dei testimoni dell’accusa.