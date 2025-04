La fabbrica delle truffe. Mandano il curriculum e cadono nella trappola

Truffati e derubati dei soldi e anche dell’identità. Le truffe, telefoniche e online, non si fermano, anzi evolvono in forme sempre più sottili capaci di far cadere in trappola tante persone. I dati per la provincia di Rimini dicono che i reati relativi alle truffe e furti perpetrati con destrezza sono stati 820, sottolinea Federconsumatori. A farne le spese sono soprattutto gli anziani. "Gli ultimi dati a disposizione – spiega l’associazione - ci dicono che i reati ai danni degli over 65 sono purtroppo aumentati negli ultimi due anni nella misura del 19,4%. Le truffe online rappresentano il 12,7% del totale". Sbagliato pensare che ci possano cadere solo coloro che credono nei soldi facili o in un lavoro immediato. Ed è sbagliato credere che i vulnerabili siano solo gli anziani e che al contrario i giovani e gli adulti siano in grado di scoprire con facilità chi sta tentando di truffarli. Purtroppo così non è, e l’ultima trovata in fatto di truffe telefoniche e digitali fa leva sulla necessità di trovare un lavoro, o di trovarne uno nuovo.

"Da qualche settimana stiamo registrando segnalazioni da persone che ricevono diverse telefonate da numeri di cellulare che potrebbero sembrare innocui dato che il prefisso è italiano - spiega la dottoressa Yuliana Trengia -. La voce pacata, con un linguaggio corretto, a primo impatto potrebbe non sembrare registrata, deviando dal classico call center. Ma bastano pochi secondi e un ‘Ciao abbiamo ricevuto il tuo curriculum, scrivimi su Whatsapp per maggiori informazioni’. L’incipit della telefonata, per qualcuno non desta alcun sospetto, soprattutto se in quel periodo si sta cercando lavoro, ed è così che si casca nel tranello". Siamo nel campo delle cosiddette Online recruitment scam. Chi decide di andare avanti si ritrova a parlare con un presunto selezionatore membro di una presunta agenzia per il lavoro o di un’azienda. In questo modo riesce ad ottenere dati personali e la fiducia della persona. L’ultimo passo è l’invio di un link da cliccare per procedere con la richiesta, ma dietro a quel link si nasconde un malware in grado di raccogliere informazioni personali o dati finanziari. In altri casi, invece, si sfrutta la fiducia ottenuta per far investire denaro su piattaforme online. In entrambi i casi si viene truffati e i propri dati e i propri denari vanno nelle tasche e nelle disponibilità dei truffatori.

In normali condizioni i tentativi di truffa riceverebbero una gelida accoglienza, ma negli ultimi periodi anche Federconsumatori rileva un vero bombardamento telefonico, con chiamate da svariati numeri più volte al giorno. Per non parlare dei messaggi via WhatsApp con tanto di link e richieste. In un simile boom di richiese ci si può anche sbagliare a rispondere, e i truffatori sono subito pronti ad approfittarne. Ad avere la peggio sono gli anziani. Ed è per questo che Federconsumatori ha avviato un progetto antitruffa che consta di diverse azioni. Verranno distribuiti volantini contenenti un decalogo di comportamenti da tenere per evitare di essere presi per il naso. Si terranno incontri nei centri per anziani del Comune di Rimini, nelle salette Acer e momenti pubblici in collaborazione con le forze dell’ordine. E’ stato attivato un numero WhatsApp (353.4253442) operativo dalle 9 alle 17 che fornisce una prima assistenza a chi chiede spiegazioni. Inoltre è attivo lo sportello di via Caduti di Maarzabotto e lo sportello assistenza psicologica del truffato al numero 0541-779989.

Andrea Oliva