La faida in Fratelli d’Italia. Il piano segreto per battere. Filippo Zilli al congresso

Dimissioni e polemiche. Vecchi e nuovi regolamenti di conti. E incontri segreti. È il clima sempre più avvelenato che si respira in Fratelli d’Italia. La scelta a sorpresa di Filippo Zilli di lasciare il consiglio comunale, ufficialmente dovuta a "impegni di lavoro, familiari e col partito", ha scoperchiato il pentolone... Dopo le dimissioni di Zilli, che resta il vicecommissario provinciale del partito della Meloni, ci ha pensato Gioenzo Renzi, decano e capogruppo di Fd’I, a far capire l’aria che tirava. "Zilli in questi due anni – l’affondo di Renzi – si è visto poco in consiglio. Anche da vicecommissario ha fatto poco".

Dietro l’addio di Zilli si sta consumando la faida tra le varie anime di Fd’I, in vista del congresso provinciale e di quelli comunali che eleggeranno i nuovi vertici del partito. Zilli vuole candidarsi a nuovo segretario provinciale. Una corsa a ostacoli: Renzi e altri ’big’ sono in rotta con lui e hanno altri piani. E ci sarebbe stato, nei giorni scorsi, un incontro segreto tra Renzi, la deputata Beatriz Colombo, i consiglieri Nicola Marcello e Carlo Rufo Spina e altri. L’obiettivo? Preparare la squadra per contrastare Zilli, con Marcello candidato alla segreteria provinciale. Interpellato ieri sull’argomento, Marcello smentisce: "Non ho partecipato a riunioni o a incontri segreti. Non appartengo a nessuna anima del partito, se non alla mia. Ho soltanto appurato che ci sarà il congresso provinciale di Fd’I, qui come in tutta Italia. E un congresso è sempre un momento di democrazia".

Oggi e domani a Modena si terrà l’evento di Fd’I L’Italia vincente: si farà il bilancio di un anno di governo con i vertici del partito da tutta la regione e il videocollegamento di Giorgia Meloni. Sarà l’occasione per parlare del ’caso’ Rimini? I tempi stringono, anche perché ai congressi potrà votare solo chi è tesserato a Fd’I entro il 30 settembre. E in vista dei congressi gli iscritti – guarda caso – stanno aumentando. Zilli è pronto a giocarsi tutte le sue carte. E potrà contare sul sostegno della senatrice Domenica Spinelli e di vari coordinatori comunali, tra cui Stefano Paolini (Riccione), Daniela Borghesi (Santarcangelo), Simone Mazzi (Valconca), Nicola Missiani (Bellaria).

Manuel Spadazzi