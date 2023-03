La favola delle api cercando il lieto fine

Prosegue a Poggio Torriana la rassegna teatrale ’Mentre vivevo’. Oggi (sipario alle 15,30) il Teatro Rebis porta in scena Voce del verbo alveare. Piccolo dialogo fra la natura e un’attrice curiosa, di e con Meri Bracalente. Il nuovo appuntamento per la rassegna (curata da Quotidiana.com con il sostegno del Comune di Poggio Torriana), offre uno spettacolo rivolto ai ragazzi e non solo. Le protagoniste sono le api, insetti nella loro relazione di reciprocità con i fiori, svolgono un ruolo fondamentale per il nostro ecosistema. Dal palco Meri Barcalente spiegherà come la sopravvivenza di questa specie è messa a rischio dall’irresponsabile e irrazionale condotta dell’uomo. Tante le domande che vengono poste nello spettacolo. Se quasi tutti ormai sappiamo a quali catastrofiche conseguenze andremmo incontro perdendo le api, come è possibile che queste siano tuttavia in pericolo? Forse, sapere non basta. Lo spettacolo si rivolge allora ai bambini e agli adulti, parlando il linguaggio della scienza e dell’arte insieme. Il risultato è un’opera semplice, divertente, perfino commovente. Nato nel 2003 a Macerata,

il Teatro Rebis è un progetto artistico diretto dal regista Andrea Fazzini e dall’attrice Meri Bracalente. L’appuntamento con lo spettacolo è oggi alla Sala Teatro di Poggio Torriana, info e prenotazioni al numero 327.119 2652.