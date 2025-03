La favola di Alice a Miami : "Mi prendo cura di donne e vip"

Dalla Riviera a Miami per coronare il suo sogno. Alice De Luca ha 31 anni e tre mesi fa ha inaugurato Ad Experience, il suo salone di bellezza proprio nel cuore della città americana. Un vero american dream partito da Misano e proseguito in Florida, dove Alice si è trasferita.

Com’è iniziato tutto?

"A 16 anni ho iniziato a lavorare in vari saloni di bellezza tra Riccione e Misano. Con il tempo ho capito che volevo creare un prodotto innovativo rispetto a quello vedevo intorno a me. Ma c’è voluto un po’ prima di fare finalmente il grande salto e mettermi in proprio".

Alla fine il grande salto l’ha fatto in tutti sensi, aprendo l’attività oltreoceano.

"È stato tutto molto causale. Sei anni fa ho deciso di andare a fare un’esperienza all’estero, come fanno tanti altri giovani. Doveva durare solo un anno, e invece..".

Come mai ha scelto Miami?

"Sono sempre stata attratta da questa città, per il clima piacevole tutto l’anno ma soprattutto per il mix di culture che si respira non appena si apre la porta di casa".

Così ha deciso di rimanerci.

"Inizialmente pensavo sarebbe stata un’esperienza a tempo. Il primo anno a Miami l’ho vissuto come un’avventura. Poi il destino ha fatto il suo corso. All’inizio facevo due lavori: cameriera per alcune ore della giornata, e il resto del tempo in un salone di bellezza. Mi sono resa conto che Miami poteva essere perfetta per quello che volevo realizzare. La cultura italiana della bellezza ha un forte riconoscimento, fornire un trattamento come quello di casa nostra è una cosa difficile da trovare in Florida".

È nato così il suo salone Ad Experience?

"Sì. Una grande sfida, che mi ha fatto crescere ancora di più. In Italia non sentivo la motivazione e la spinta giuste. E così tre mesi fa ho inaugurato il mio salone. Uno spazio che offre un servizio nuovo, che pochi americani forniscono: la persona è al centro, offro trattamenti e consigli su misura".

Dove si trova la sua attività?

"È a Miami beach nella 15esima strada, vicino alla spiaggia".

Che tipo di clientela frequenta il salone?

"Lavoro per l’80 per cento con italiane, disperate e in cerca di un parrucchiere valido. Ma abbiamo anche clienti americane, comprese alcune vip".

Cosa consiglierebbe a un giovane che vorrebbe fare la sua strada?

"Non aspettare. Se si ha un sogno bisogna portarlo avanti, al costo di fare sbagli. La passione è fondamentale: lo dico sempre a tutti quelli che mi chiedono di raccontare la mia storia".

Cosa le manca più della Riviera?

"Il lungomare. Le nostre camminate vista mare non hanno niente da invidiare a Miami".

Cosa non le manca invece?

"L’instabilità economica. In Italia c’è quell’insicurezza che non permette ai giovani di fare quel passo in più che io ho potuto fare in America".

Federico Tommasini