La favola di Pinocchio sul palco tra burattini e musica dal vivo

Con lo spettacolo Di Pinocchio, l’avventura, domenica alle 17 si rialza il sipario della Nuova sala Africa di Riccione. Sul palco per questo secondo appuntamento di "Piccoli mondi", il Teatro delle dodici lune di Italo Pecoretti, attore, musicista, regista, burattinaio e animatore culturale. Protagonista è un burbero burattinaio, discendente di Mangiafuoco che conosce a menadito la storia di Pinocchio. La musica della sua concertina e una coppia di vecchie marionette lo accompagnano durante il racconto che si trasforma in azione dentro la baracca dei burattini. Qui tra rincorse, equivoci, furberie, bastonate, gran divertimento ed autentica paura si concluderà di Pinocchio l’avventura. Lo spettacolo, per anni appuntamento fisso nella programmazione stabile al Parco Pinocchio di Collodi, esprime al meglio la vena artistica di Pecoretti che dal 1997 (anno del suo esordio), è stato presente in numerosi festival di teatro di strada e di figura.

Organizzata e gestita dal Punto Giovane di Riccione insieme alle associazioni Rimini Classica e Strada San Germano, la rassegna "Piccoli mondi" torna a spalancare le porte della Nuova sala Africa, tra odore di mandarini, cioccolato e le composizioni botaniche di Danilo Concordia. "Un piccolo mondo – sottolineano i ragazzi del Punto Giovane – sempre pronto ad aprire le sue porte per divertire il pubblico, anche in occasione del Carnevale". La rassegna, che alterna teatro e musica, proseguirà il 19 con L’uomo che cadde sulla terra - omaggio a David Bowie, concerto con Rimini Classica a cura di Aldo Maria Zangheri: sul palco Darma, Houdini Righini, Marco Mantovani, Massimo Marches, Marco Giorgi e Jean Gambini. Si andrà avanti il 5 marzo con un altro concerto tributo di Rimini Classica, Elton & Amy, e il 12 con Un nonno da cortile a cura di Strada San Germano. Maggiori Informazioni e prenotazioni su www.riminiclassica.it, telefono 320.7280791.

Nives Concolino