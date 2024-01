La ferita dell’ex questura: "Stop a furti e degrado". Raccolte 400 firme

Quattrocento firme in pochi giorni per dire stop al degrado e ai furti nella zona dell’ex nuova questura di via Ugo Bassi. Le ha raccolte un Comitato spontaneo di residenti, formato da una settantina di persone. Che ha creato anche la pagina Facebook ’Basta degrado ex questura’. "Chiediamo che non si aspettino altri anni per intervenire e bonificare questa grave situazione – attacca Teresa Forlani, insegnante –. La nostra raccolta, che parte dall’esasperazione per una situazione sempre più invivibile, procede su un doppio binario. Uno è il porta a porta, ed è partito circa dieci giorni fa: visto che molti abitanti delle strade intorno all’ex questura sono anziani, andiamo casa per casa per raccogliere le loro adesioni. E i risultati finora sono ottimi, con oltre200 firme. Altrettante quelle che abbiamo messo insieme nella raccolta online, avviata solo 3-4 giorni fa: cento firme nelle prime 48 ore, ora siamo anche lì intorno alle 200. A raccolta conclusa naturalmente faremo una verifica per eliminare eventuali doppioni".

"Secondo le nostre stime – racconta un altro residente membro del Comitato – basate sui movimenti di persone che vediamo tutti i giorni entrare e uscire dal mostro di via Ugo Bassi, sono circa una trentina gli inquilini che lo abitano abusivamente. Con alcuni di loro ormai c’è quasi un rapporto di vicinato, si fa per dire: un gruppetto di quattro ragazzi mi saluta, e io ricambio, ogni volta che passa davanti casa mia per poi infilarsi oltre il muro di recinzione".

"Non passa quasi giorno senza che qualcosa venga fatta sparire – continua Teresa Forlani –: aprono le automobili in sosta, rubano le biciclette, ci sono furti negli appartamenti. Fanno man bassa anche di frutta e verdura dagli orti privati di molte abitazioni. Sono entrati persino dove il proprietario aveva installato del filo spinato a protezione della sua casa. Una signora anziana, che deve accudire due figli disabili, ha subito addirittura cinque furti nel giro di pochi anni. In un’occasione, me lo ha raccontato, si è trovata nel soggiorno a tu per tu con uno dei ’residenti’ dell’ex questura, che senza battere ciglio le ha portato via due borse della spesa piene di generi alimentari".

Il Comitato di cittadini sarà ricevuto mercoledì alle 17,30 a Palazzo Garampi dal sindaco Jamil Sadegholvaad e alcuni assessori. Annunciata anche la presenza dei vertici provinciali delle forze dell’ordine, carabinieri e polizia di Stato. I residenti organizzati annunciano che parteciperanno anche all’incontro indetto da Ariminum Sviluppo Immobiliare giovedì 8 febbraio al Centro Sgr.

Mario Gradara