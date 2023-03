La fermata dello spaccio Pusher con 4 etti di hashish arrestato vicino al Metromare

La fermata dello spaccio. Mentre sale l’attenzione rivolta dalle forze dell’ordine al Metromare e alle sue fermate, specie quelle più isolate, che tra Rimini e Riccione stanno diventando sempre più spesso il teatro ideale per la microcriminalità, degrado e piccolo spaccio, proprio nei giorni scorsi un pusher è stato arrestato dalla polizia locale di Riccione mentre sulla rampa di una fermata dell’ex Trc si aggirava con aria sospetta e ben quattro etti di hashish con sé.

L’arresto del 26enne riminese, ma di nazionalità albanese, è avvenuto durante un’apposita attività di perlustrazione delle forze dell’ordine proprio lungo le fermate della linea del Metromare. Attività per la quale, la polizia locale di Riccione aveva impiegato l’ausilio dell’unità cinofila e del cane antidroga Ziko. È stato proprio il fiuto dell’animale il primo campanello di allarme per gli agenti, quando il cane ha così segnalato loro una persona appena scesa dalla rampa del Metromare, in una fermata isolata della Perla. A questo punto gli agenti hanno avvicinato il giovane, che ha immediatamente reagito con irrequietezza sospetta.

Un atteggiamento che ha quindi fatto scattare da parte delle forze dell’ordine un controllo più approfondito del 26enne, con perquizione personale che ha permesso di trovargli addosso ben quattro etti di hashish, suddivisi in quattro panetti da cento grammi l’uno. La droga sequestrata ha spinto la polizia locale ad estendere la perquisizione all’abitazione del 26enne, residente a Rimini, che ha permesso di trovare anche materiale per il taglio dello stupefacente e il confezionamento delle varie dosi.

Perciò il 26enne è stato arrestato con l’accusa di produzione, traffico e detenzione di droga, con le immediate procedure di identificazione che hanno accertato a suo carico diversi precedenti specifici. Il 26enne, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato perciò prima trasferito alla casa circondariale di Rimini e poi, vista l’ingente quantità di sostanza detenuta, configurandosi la gravità del reato, si è giunti in seguito ad indagini più approfondite alla condanna del soggetto che ha patteggiato la pena.

Francesco Zuppiroli