La ‘Ferrarin’ si allarga . Ruspe entro l’estate

Scuola Ferrarin: assegnato l’appalto da tre milioni di euro finanziati dal Pnrr. Alla gara indetta dal Comune hanno partecipato ben dieci ditte (una delle quali esclusa in partenza), contendendosi l’affidamento dei lavori. L’intervento è stato affidato a Cme, un consorzio di Modena. Il cronoprogramma prevede ruspe accese entro l’estate - i lavori saranno svolti compatibilmente con lo svolgimento dell’attività didattica - e completamento nei tempi indicati dal Pnrr, rigorosamente entro il giugno 2026.

Insieme alla realizzazione di una nuova scuola primaria (le vecchie elementari) in via Bellini, al posto dell’ex centro tennis Maf, l’intervento sulla Ferrarin è il più importante. Si tratta della messa in sicurezza con miglioramento sismico e ampliamento della primaria sul portocanale lato Igea, per la quale anni fa era previsto il raddoppio. Progetto legato al motore immobiliare della darsena, naufragato con il porto turistico. Una carenza che la città turistica continua a soffrire. La Ferrarin resta ad oggi l’ultima costruita a Bellaria Igea Marina, a fine anni Settanta. Qui, "sarà completata una rigenerazione strutturale moderna, sostenibile e innovativa – sottolinea il Comun e – per un intervento da quasi tre milioni di euro che ne consoliderà la sicurezza e consegnerà alla didattica nuove aule e laboratori, nonchè una nuova palestra. Tutto ispirato alla qualità e alla vivibilità degli ambienti di studio".

Sfiora i 10 milioni di euro, la somma messa in campo dall’amministrazione sul fronte dell’edilizia scolastica per il prossimo biennio: frutto di finanziamenti nel contesto del Pnrr, che la città è stata in grado di intercettare, integrati da risorse proprie. "Tutti poli di interesse didattico e sportivo concentrati in poche centinaia di metri e raggiungibili l’un l’altro, a piedi – sottolinea l’amministrazione – in meno di dieci minuti. La prima, è una struttura che sarà costruita al posto dell’ex centro tennis di Bellaria, dismesso da anni: uno dei ventitré progetti selezionati in Emilia Romagna nel contesto del concorso Futura – La scuola per l’Italia di domani, premiato con un finanziamento da 4,3 milioni di euro".

Il nuovo plesso, che sarà ultimato nel 2026 e prenderà di fatto il posto delle attuali Pascoli e Carducci, sarà innovativo, sostenibile e realizzato secondo i più moderni criteri anche in ottica antisismica. "Parte integrante e baricentro di quella che l’amministrazione ha concepito come una vera e propria cittadella della scuola, dello sport e della formazione. Nella quale saranno connesse, anche a livello urbano e di piste ciclabili, la nuova scuola, le vicine strutture sportive di via Rossini, che ai due campi da calcio e al palatenda per il basket vedrà presto aggiungere campi da tennis e da paddle, oltre che la secondaria di primo grado Panzini".