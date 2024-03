La festa dei motori nell’area artigianale

Da Alex De Angelis all’Ape proto ‘Saetta McQueen. In mezzo ci sarò davvero di tutto, purché ‘di traverso’, lasciando sull’asfalto lunghe scie nere con gli pneumatici. Si scaldano i motori per il Riccione Motor fest che si svolgerà il 16 e 17 marzo nella zona artigianale Raibano di Riccione. Si partirà alle 14 del sabato in piazza della Cantoniera e piazzale Pietrarubbia. L’ingresso all’iniziativa è a offerta libera, finalizzata a raccogliere fondi a favore di Arop, Associazione riminese oncoematologia pediatrica e Croce Rossa Italiana. Ad organizzare i due giorni di spettacolo fuori e dentro la pista tra i capannoni sono l’associazione sportiva Cosmo Drift Team, Acsi Motorsport e Area51 Racing Team. Arriveranno Michele Colcera, il giovane disabile campione nazionale di drift S2, Elia Bartolini, pilota della Moto2, il pilota di rally Riccardo Errani, Thomas Rossi, Stefano Manzi e Graziano Rossi, padre di Valentino. Per il mondo dei motori in rosa sono in arrivo la pilota drift Nives Arvetti, che ha fatto parte della Formula Woman Nation Cup, e Cristina Pattono in arte ‘NonnaDrift’. Fuori dalla pista bolidi di ieri e di oggi per farsi ammirare e stand enogastronomici.