La festa dei riminesi. Migliaia in piazza La tombola premia. Giorgio: "È un sogno"

"Non potevo mancare alla tombola. Sono un appassionato, fin da quando ero bambino". Giorgio Paganelli ci ha messo una vita, ma alla fine ha vinto. È sua la tombola di San Gaudenzo. Mille euro e una soddisfazione che supera ogni premio. "Non ci credevo, invece con appena sei degli ultimi numeri chiamati ne ho barrati 5". Giorgio si porta a casa il primo premio della tombola giunta alla sua 66sima edizione. Quest’anno i numeri hanno regalato situazioni del tutto inattese. E’ accaduto con la decina. Al numero estratto dalla bambina dall’urna è sventolata una prima cartella bianca nella piazza gremita. Poi un’altra e un’altra ancora. Non era ancora finita, perché dopo qualche secondo ecco presentarsi un quarto vincitore. In quattro per il premio da 700 euro, da dividere. Foto di gruppo per i ‘decini’, Federico Pacini, Matteo Morolli, Vito De Palo e Borisova Petranka, di origini bulgare. Che in piazza non ci doveva essere. "Sono qui perché ho dovuto giocare per un’amica che non poteva venire, impegnata in una gara podistica". L’amica ringrazia e si porta a casa un pezzo di decina. A chiudere il podio dei vincitori è Daniela Marchetti con la cinquina. Insegnante del Comune di Rimini si è portata a casa un assegno da 300 euro. "Li spenderò in fiori. Sono appassionata di giardinaggio".

Se ne va in soffitta la 66esima tombola di San Gaudenzo vissuta in maniche corte in un pomeriggio baciato da un clima estivo, tra la musica, i ballerini e le barzellette di Nevio Bendin. Un momento popolare e identitario nato dalla visione di Umberto Bartolani. Fu lui a fondare la tombola del patrono. Un personaggio eclettico e dinamico, grande osservatore dei suoi concittadini. La tombola racchiude e diventa l’espressione delle caratteristiche dei romagnoli da mare, impulsivi, ambiziosi, romantici, determinati e leggeri, come lo stesso Bartolani li ha descritti nei suoi libri, tra cui Così ho amato la mia Rimini, pubblicato nel 1980.

