La festa del Serpieri. Amarcord lungo 100 anni

Cent’anni di storia, dalla firma di Vittorio Emanuele III, che ne decretò l’istituzione, con il primo giorno di lezioni il 19 novembre 1923. Nel luglio successivo il liceo fu intitolato ad Alessandro Serpieri: ieri ha celebrato, con alunni attuali ed ex studenti, il suo primo glorioso secolo di vita. Una grande festa, una rimpatriata tra sorrisi, ricordi, commozione e aneddoti di avventure tra i banchi. Che hanno visto sedersi, tra i tanti, il poeta e scrittore Elio Pagliarani, studiosi del calibro di Mauro Cumo, Giovanni Mancini, Marino Vasi, medici come Marilena Pesaresi, la missionaria laica fondatrice dell’ospedale di Mutoko nello Zimbabwe, e Ugo Gobbi, direttore dell’ospedale dei bambini. Tanti sportivi, e politici, tra i quali l’ex parlamentare Sergio Gambini, il deputato Andrea Gnassi, il sindaco Jamil Sadegholvaad. "Al Serpieri ho iniziato in certo senso la mia attività di rappresentante pubblico – ricorda il sindaco – come rappresentante di istituto, dal 1989 al ’91". Non erano più gl anni della rivolta e delle proteste clamorose. Le celebrazioni si sono aperte col saluto della dirigente scolastica Francesca Tornatore, che ha tenuto una conferenza sul lascito intellettuale di Serpieri, del quale martedì ricorre il bicentenario della nascita, e sulla storia del liceo. "Nel celebrare il contributo del nostro istituto nei suoi cento anni di storia – ha detto la preside – lo spirito della giornata è quello di promuovere un’osmosi tra cultura scientifica e umanistica, proprio come ci ha insegnato lo stesso Alessandro Serpieri nel corso della sua intensa attività filosofico-pedagogica". Diverse le iniziative per far conoscere le attività dell’istituto, da sempre punto di riferimento per il territorio, contribuendo alla formazione di generazioni di cittadini. Tra le altre, una mostra allestita a scuola dove si sono potute rivedere le foto storiche del liceo. Un concerto di musica da camera. Molto gettonato il workshop ‘Laboratori aperti’, dove i partecipanti hanno potuto vedere una vasta gamma di strumenti scientifici antichi e moderni, e assistito ad affascinanti attività di laboratorio curate dagli studenti. Ancora l’evento ‘L’uomo interroga le stelle: la letteratura incontra la scienza’. A partire dalle 19 conclusione della giornata nei locali esterni della scuola con il workshop ‘Osserviamo il cielo: osservazioni astronomiche con telescopi’. Oggi il Serpieri conta 1.257 studenti (59 classi) ha visto aggiungersi al tradizionale indirizzo scientifico anche il liceo artistico e quello sportivo.