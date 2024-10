La festa del tartufo parte con il tutto esaurito

La giornata di sole, con temperature gradevoli. L’area camper esaurita. Il pubblico delle grandissime occasioni. E sui banchi tanto tartufo bianco disponibile. A Sant’Agata Feltria domenica la Fiera del tartufo si è regalata un esordio da sogno per questa 40esima edizione. Migliaia di persone hanno affollato il borgo fin dal mattino: in centro parcheggi esauriti già alle 10, il tendone dei ristoranti era affollatissimo fin dall’apertura. Tra i visitatori anche una delegazione di 40 persone del Rotary Club di La Louviere (Belgio), per la prima volta alla Fiera: il gruppo era guidato dal presidente del Rotary Tommaso Cirasa che ha preso casa a Maiano. A fare gli onori di casa il sindaco Goffredo Polidori e Stefano Lidoni, presidente della Pro Loco (che organizza la Fiera). "Negli anni la Fiera del tartufo è molto cresciute in proposte, servizi e pubblico. Con oltre 200mila visitatori all’anno è tra le più apprezzate d’Italia". E una mostra fotografica racconta i suoi primi 40 anni. Sono intervenuti, tra gli altri, Bruno Piraccini, titolare di Orogel (e storico sponsor della fiera), il senatore del M5s Marco Croatti e la presidente del consiglio regionale Emma Petitti. Che dice: "La fiera di Sant’Agata è un prestigio per l’Emilia Romagna, mette a valore un’eccellenza del territorio". Tra i presenti anche Fausto Caldari, presidente di RivieraBanca: "L’amministrazione ci ha invitato ad aprire uno sportello a Sant’Agata Feltria. Sono venuto di persona a vedere il paese e la fiera". Per quanto riguarda il tartufo, dice l’esperto Davide Cangini, "ci sono tutte le caratteristiche per una buona annata di bianco pregiato". Ad Acqualagna hanno venduto il tarfufo bianco pregiato a 2mila euro al kg. "Ma la produzione aumenterà e il prezzo calerà".

m.c.