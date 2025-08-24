La festa della Dc parte con il botto

Partenza con il botto per la 52esima Festa dell’Amicizia della Democrazia cristiana che si concluderà questa sera in piazza Bertoldi, parco Dante Alighieri e Terrazza Ex-Ritrovo di Serravalle. Dopo la cena di tesseramento del Pdcs, nel 77esimo anniversario della fondazione del partito, la serata è stata animata dalla musica dell’orchestra David Pacini, con la sfilata di moda proposta dal negozio di abbigliamento Lomi.

Sulla terrazza dell’Ex-Ritrovo si è tenuta la prima serata politica. Sotto la lente le politiche di sviluppo economico-sociale necessarie per dare prospettive di sostenibilità al Paese. Sul palco le forze politiche di tutti i partiti del Titano, insieme al segretario di Stato alle Finanze, Marco Gatti. Impossibile non parlare della riforma fiscale sulla quale a San Marino si sta dibattendo da settimane. "Rispetto al 2020, quando il Paese era sull’orlo del fallimento – ha ricordato Gatti – la situazione è cambiata: è stato ristrutturato il debito, fatto ordine nei conti pubblici e creato un programma di pagamento nel tempo del debito estero. "Il bilancio è in equilibrio, ma non riusciamo a fare investimenti. Non abbiamo riserve accantonate per fare fronte ad eventuali shock esterni".

L’aggiornamento dell’Igr, per il segretario alle Finanze servirà soprattutto per investire in interventi strutturali utili al Paese. "Con 20 milioni di entrate annue strutturali, infatti, si potrebbero investire fino a 400 milioni, ammortizzabili in 20 anni, o ridurre significativamente il debito. La prima struttura necessaria è l’ospedale, che ci consentirà di dare servizi migliori ai sammarinesi, ma anche creare entrate dando servizi ospedalieri ai non residenti. La modifica Igr non richiederà chissà quale sforzo. Per i lavoratori saranno dai 5 ai 15 euro al mese. Poi stiamo rafforzando la SMAC per facilitare le operazioni di incasso e certificazione dei ricavi, utile anche ai controlli".