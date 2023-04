La festa della Liberazione Cerimonie, cortei e fiori ricordando i martiri riminesi

Cerimonie, cortei e corone di fiori nell’intera provincia per la celebrazione del 25 aprile, nel 78° anniversario della Liberazione d’Italia dalle forze nazifasciste. A Rimini la cerimonia ufficiale ha preso avvio ieri mattina in piazzale Roma, nel Parco Cervi, con il raduno delle autorità, delle Forze Armate, delle delegazioni partigiane, combattentistiche e d’Arma, politiche, sindacali. E di tanti cittadini. Alla posa di una corona al Monumento della Resistenza è seguito il corteo verso l’Arco d’Augusto e piazza Tre Martiri, dove sono state deposte due corone, una al monumento ai Caduti e una alla lapide in ricordo del sacrificio dei Tre Martiri. Poi il corteo è arrivato in piazza Cavour per la parte conclusiva delle celebrazioni. Qui hanno preso la parola il sindaco Jamil Sadegholvaad e il consigliere Anpi Lanfranco De Camillis.

"Non so se questo sia un 25 aprile particolare – ha esordito il sindaco –. Le parole delle ultime settimane, pronunciate da più parti, sembra quasi che intendano questo. Dobbiamo allora essere più cauti a festeggiare la Liberazione nell’Italia di oggi? No. Quello è dal 1945 e esattamente quello è nel 2023: la celebrazione collettiva e unitaria dell’Italia che ritornò tra le nazioni civili, democratiche, pacifiche, dopo il sangue versato in una guerra che volle il fascismo". Sadeghovalad ha citato il presidente Mattarella. Aggiungendo: "perché il 25 aprile, nella rappresentazione politica, continua ad essere così divisivo? È intollerabile che questa non possa essere la festa di tutta l’Italia, che sia la data dei distinguo e di vere e proprie offensive bugie, delle assenze o delle diserzioni istituzionali, dei veti a partecipare o degli inviti a non farlo". Il sindaco infine ha parlato del "regalo più grande fatto alle generazioni successive che proviene dalle storie di Adelio, Luigi e Mario", i tre martiri di Rimini.

m. gra.