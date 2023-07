La Festa dell’Unità torna al parco della Resistenza

Cambia data e torna nella vecchia location la Festa de L’Unità di Riccione. Il tradizionale appuntamento, quest’anno previsto il 28, 29 e 30 luglio, strizza l’occhio anche ai turisti. Dopo avere girovagato per anni, la festa tornerà al parco della Resistenza, in via Montebianco, dove si è sempre svolta. Sarà un mix di tradizione, ambiente, buona cucina, relax, divertimento e soprattutto politica, tanto più che la festa si terrà a tre giorni dal pronunciamento del Consiglio di Stato sulla richiesta di sospensiva del provvedimento del Tar che ha portato al commissariamento del Comune. Dirigenti nazionali e locali si alterneranno a parlare dei temi di attualità, mentre una serata sarà dedicata proprio al commissariamento. Per l’occasione interverranno Daniela Angelini, Riziero Santi, segretario del Pd con altre forze di coalizione. Non mancherà lo spazio per la balera e quello dei giochi per i bambini.