"La festa di Gabriele non finirà mai"

Oltre mille persone, in una chiesa di San Pio V stipata dentro e fuori, ieri a Cattolica hanno voluto dare il loro ultimo saluto a Gabriele Piemonti, il noto organizzatore di eventi e feste, l’imprenditore cattolichino al timone di tanti locali, a partire dal suo primo Taxi, in via Bovio. Commozione, ricordi, ma anche tanto affetto e gratitudine. Per un uomo definito da tanti, e ricordato dal fratello Andrea e dalla moglie Ambra Orfei, a fine celebrazione, con lacrime e parole toccanti. "Sei sempre stato un passo avanti a tutti gli altri – ha ricordato il fratello rivolgendosi a Gabriele – e ricordo il tuo grande amore per Cattolica e la sua gente. Questo amore oggi ti viene ricambiato con tutte queste persone presenti. Hai sempre creduto in tutto quello che facevi, il Taxi, il tuo primo locale, le aperture delle domeniche pomeriggio, dove in tanti si incontravano e si innamoravano, grazie alle tue feste, i telefoni creati per chiamarsi da tavolo a tavolo, un’altra tua invenzione straordinaria".

Tanti amici, imprenditori, operatori turistici, semplici cittadini, ieri hanno voluto salutare un cattolichino doc, un cattolichino che ha creduto sempre nel mondo del divertimento e delle feste, della riviera sana, quella giusta, quella delle amicizie e della gioia di vivere. "Era l’uomo più buono del mondo – ha raccontato Ambra Orfei, commossa ed addolorata – ed oggi ringrazio Cattolica e tutti i presenti per l’affetto che ci avete dimostrato". Forti e decise le parole anche del parroco Don Andrea Scognamiglio: "Le feste sono tipiche di noi romagnoli, ma hanno un problema: purtroppo finiscono. Oggi io invito tutti a guardare a Gesù, a pregare Gesù, dove le feste non finiscono, dove anche Gabriele sarà in festa per l’eternità. Vorrei dire a tutti ancora una volta che la festa non è finita, dobbiamo crederci tutti". Parole d’affetto da parte dell’amico Andrea De Crescentini: "Eri una persona speciale: seria, dedita al lavoro e alla famiglia, con grandi capacità di inventare, di creare e di organizzare: spazi, feste ed eventi, come il tuo amato Malindi".

La commozione è proseguita poi anche fuori dalla chiesa dove le tante persone attendevano sul sagrato il feretro ai margini di via Garibaldi. Il corteo funebre è poi proseguito a piedi in centro, nella via Bovio attuale, e nella vicina Piazza Primo Maggio, a memoria dei tempi che furono, con un giro della piazza del carro funebre ed un silenzioso omaggio ai luoghi che hanno visto nascere e crescere l’attività di Gabriele Piemonti, il cuore di Cattolica. Quel cuore che da ieri porterà sempre con sé un altro figlio, che ha davvero lasciato un segno in tante generazioni.