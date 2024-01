La festa è sempre qui. Piazze invase dai turisti: "Una notte da record. Sembrava Ferragosto"

È sempre qui la festa. Nel centro storico invaso da turisti, che ballano e fanno selfie incuranti della pioggia. In una piazza Malatesta gremita per lo spettacolare incendio di Castel Sismondo. In un piazzale Fellini tornato a riempirsi grazie alla musica e alle emozioni regalate da Biagio Antonacci, che ha accompagnato con il suo show decine di migliaia di persone verso il nuovo anno. Mancava da quattro anni il concertone a Marina centro – l’ultimo fu quello di Coez, il 31 dicembre 2019 – e la scelta di Palazzo Garampi di riproporlo affidandosi ad Antonacci si è rivelata azzeccata. Come tutti gli altri eventi di Capodanno.

Ancora una volta Rimini ha vinto la sfida e si conferma una delle regine di San Silvestro. Bilancio più che positivo per i (circa) 500 hotel aperti in città. Ottimi affari anche per tanti ristoranti e locali. Il giorno dopo il sindaco Jamil Sadegholvaad non ha dubbi: "Sembrava un vero Ferragosto invernale, con un colpo d’occhio fantastico e indimenticabile. Un programma di eventi che ha consacrato Rimini tra le destinazioni turistiche di Capodanno preferite dagli italiani". Il meteo ha aiutato, nonostante la (leggera) pioggia che cadeva di tanto in tanto. Non ha fermato i fan di Biagio Antonacci, partito subito forte con Sappi amore mio. Non ha fermato i tantissimi che hanno festeggiato in centro, dove si sono alternati il concerto di Kelly Joyce, lo show di radio Rds con Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini, i deejay del Satellite e del Veltet e quelli che hanno fatto la storia del Paradiso. A mezzanotte e mezza tutti in piazza Malatesta per lo show di luci e fuochi con l’incendio di Castel Sismondo, replicato alle 2. Oltre 12mila persone al teatro Galli per il videomapping Renovatio mundi e gli altri eventi, 6mila negli altri luoghi di cultura. Bene anche il festival di musica house Galactica in Fiera, con migliaia di persone.

Un Capodanno diffuso, con 10 eventi in altrettanti luoghi, che ha offerto emozioni e pochi problemi di ordine pubblico. Grazie alla diversa organizzazione degli spazi, delle vie di fuga per le ambulanze, dei varchi, non si sono ripetute la ressa e le difficoltà nei soccorsi viste l’anno scorso. E Sadegholvaad è convinto: "Abbiamo fatto numeri addirittura superiori alle edizioni pre-Covid del Capodanno. E la festa non è finita: avremo ancora tanti turisti fino all’Epifania".