La festa I primi 140 anni del Resto del Carlino

E siamo ancora qui. Dopo 140 anni il Resto del Carlino festeggia con i suoi lettori un traguardo storico. Nel farlo chiama a raccolta i protagonisti di questo lungo percorso: le persone che ogni mattina continuano a darci fiducia. Le istituzioni e alcuni ospiti invitati all’evento organizzato l’11 luglio all’arena Francesca da Rimini, uno degli angoli più suggestivi del centro di Rimini. La nostra storia e quella della città che da decenni raccontiamo. Non una celebrazione, ma la conferma di un patto non scritto tra il giornale e i riminesi.

La serata avrà inizio alle 18. Un programma scandito dalla musica e dagli interventi di ospiti d’eccezione. Simona Ventura e il marito Giovanni Terzi, che hanno scelto Rimini per festeggiare il loro matrimonio, un atto d’amore verso tutta la Riviera. Poi la stilista Alberta Ferretti, che proprio accanto all’arena fece sfilare la sua collezione in una serata magica dedicata alle vittime dell’alluvione. Sul palco anche Jessica Notaro e un plotone di sportivi che hanno contribuito ad esportare il nome di Rimini nel mondo, dallo skipper Max Sirena, al calciatore Matteo Brighi, al cestista Renzo Vecchiato. Spazio anche alla cultura con l’omaggio al più grande dei riminesi, Federico Fellini, che verrà ricordato da Marco Leonetti, direttore della Cineteca e del Fellini Museum. A Ferruccio Farina il compito di raccontare il rapporto tra Rimini e la stampa, in un cronistoria che parte dall’Ottocento e arriva ai giorni nostri. Infine Marco Morosini, il creativo che ha brandizzato i simboli della Rimini balneare fino a farne un’impresa. Ma i veri protagonisti saranno i lettori, che aspettiamo all’ombra del castello per festeggiare i nostri primi 140 anni.