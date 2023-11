La festa in municipio: "È la fine di un incubo"

Sono passate da poco le 10 quando si scopre che il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di Daniela Angelini. La notizia fa il giro della città, infuocando linee telefoniche, chat e social. La maggioranza esulta: "L’incubo è finito, la giustizia è restituita ai riccionesi". Alla spicciola gli assessori arrivano in municipio tra baci, abbracci e strette di mano. Il primo a presentarsi è Simone Imola, poi Alessandro Nicolardi e Sandra Villa, tutti in attesa della sindaca, che ha saputo la notizia mentre si trovava al lavoro a Rimini. Cominciano ad arrivare gli altri politici della coalizione, si respira aria di festa e i volti sono finalmente distesi, come quelli di tanti dipendenti che sembrano vivere il giorno della liberazione e corrono ad abbracciare la sindaca. Gesto che si ripete con diversi cittadini capitati in municipio, dove, nel primissimo pomeriggio arriva la commissaria Rita Stentella. Si è in attesa che il prefetto comunichi il passaggio di consegna, per cui tocca a lei presenziare con la fascia tricolore alla cerimonia dei defunti. Seppure informalmente partecipa anche la Angelini, dalla deposizione delle corone al monumento dei caduti e ai due cimiteri, fino alla messa celebrata da don Alessio alla presenza delle autorità. "Appena appresa la notizia, ho sentito la sindaca per telefono e mi sono rallegrata con lei _ commenta Stentella _. Abbiamo cercato di fare del nostro meglio, lasciando un’amministrazione sana, ora la riconsegniamo alla politica. E’ stata una bella esperienza, ringrazio tutti coloro con i quali ho lavorato. Tornerò a Riccione come turista".

Nives Concolino