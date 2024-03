La festa per il nuovo centro per ragazzi fragili realizzato nell’abitazione confiscata al boss

Con una vera e propria festa sarà inaugurato, il 21 marzo, il nuovo centro di accoglienza di Santarcangelo per ragazzi con problemi e fragilità. La struttura è stata ricavata nella casa di via Pavese confiscata a ’‘zio Pio’ (al secolo Rosario De Sisto), uno degli esponenti di spicco della malavita organizzata nel Riminese. E l’inaugurazione avverrà, non a caso, proprio nella Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Prenderanno la parola per il taglio del nastro il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, la sindaca Alice Parma, l’assessore ai servizi sociali Danilo Rinaldi e Monica Ciavatta, la responsabile del servizio di accoglienza e integrazione dell’Unione Valmarecchia, in ricordo di Ebere Ujunwa e Romanus Mbeke. Proprio ai due ragazzi nigeriani, che hanno vissuto a Santarcangelo due anni, morti a Lesina il 6 agosto 2018 in un incidente stradale mentre tornavano dal lavoro nei campi, sarà intitolata la nuova struttura di accoglienza per ragazzi. Saranno alla cerimonia anche gli studenti del ’Molari’. Dopo la cerimonia, l’inaugurazione proseguirà con una festa e un aperitivo preparato dal food truck del progetto Valmarecchia Solidale.