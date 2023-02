La fiaccolata Il vescovo tra i 400 in marcia

Quattrocento luci accese per la pace sfilano per le strade di Rimini. In centinaia ieri, fiaccole alla mani, hanno illuminato la manifestazione partita ieri alle 18 dal ponte di Tiberio, per celebrare la pace. Dopo aver attraversato il centro storico, il corteo di 400 anime si è riunito sulle note di ’Imagine’ in piazza Cavour al quale si è aggiunto, a supporto della causa, anche il nuovo Vescovo Nicolò Anselmi, che ha preso parte alla marcia come un cittadino qualunque, fianco a fianco ad alcuni profughi ucraini. I manifestanti hanno subito ricordato: "Dieci milioni tra profughi e sfollati, la distruzione di intere città, il coinvolgimento degli stati e una corsa al riarmo. Per questo è importante continuare la mobilitazione per chiedere il cessate il fuoco, passare a negoziati con una decisa azione politica da parte delle istituzioni internazionali per il bene comune".

Sono queste le richieste avanzate dai presenti."Vogliamo che riprenda il dialogo, si deve mettere fine a questa guerra, ma solamente se permettiamo alla diplomazia di riottenere il suo ruolo", afferma Elena Fiero, di Cisl Romagna, "l’uomo non riesce a capire che la guerra non è una soluzione, ma si concentra a imporre il proprio potere sugli altri". La guerra sta assumendo il ruolo di strumento di regolazione tra gli Stati, da un punto di vista politico e geopolitico e questo ai manifestanti non va giù: "La guerra utilizza lo strumento dei conflitti per arrivare a un regolamento in termini di rapporti con l’utilizzo della forza e delle armi – ha spiegato Isabella Pavolucci, Cgil di Rimini – dalla storia sembra che non abbiamo imparato niente. Ci sono però tante associazioni che sostengono percorsi di pace".

