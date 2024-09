La fiction girata in Riviera. Cristiana Capotondi a Riccione per "La ragazza dietro il banco"

Ciak, si torna a girare in Riviera. La ragazza dietro il banco arriva in viale Gramsci, nel cuore di Riccione. È qui, tra la spiaggia, gli hotel, i viali della Perla verde che verranno girate alcune scene della nuova fiction prodotta dalla società Stand by me e attesa su Rai1 l’anno prossimo. Protagonista della serie tv sarà Cristiana Capotondi, che nel corso degli anni ha dato prova di essere pronta per ruoli maturi e impegnativi. Difficile dimenticare la sua interpretazione in Io ci sono di Lucia Annibali, l’avvocata sfregiata con l’acido poi diventata uno dei personaggi simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. Le riprese della nuova fiction si divideranno tra Roma e la Romagna. È qui in Romagna che la protagonista si ritrova a lavorare ad una pompa di benzina in un autogrill. Le riprese a Riccione si terranno tra il 16 e il 23 di settembre. Si girerà di giorno e di sera, tra la zona mare e la stazione. Poi la troupe si sposterà per altre riprese anche a Rimini, Cervia, Cesenatico e Lido di Classe.

Da quanto emerge della trama della nuova serie tv, Capotondi sarà una donna ricca, moglie di un imprenditore che di colpo vede svanire il proprio patrimonio e si fa di nebbia. In quel momento per la donna, rimasta sola, inizia una nuova e complicata vita, che la vede finire a lavorare in un distributore. Con la Capotondi nel cast ci sarà anche Lucia Mascino. La serie tv sarà articolata in quattro puntate. Intanto a Riccione si attende l’arrivo di troupe e cast della fiction. Alcune scene verranno girate anche sulla spiaggia del bagno 35, dove saranno collocate le attrezzature inclusa una torretta luci per le riprese che partiranno nel pomeriggio e proseguiranno di sera.

Andrea Oliva