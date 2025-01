La fiera che mancava. A febbraio la prima volta di Pescare show a Rimini

La Fiera di Rimini continua a fare shopping di eventi. E tra le novità di 2025 c’è Pescare show, il salone dedicato alla pesca sportiva e alla nautica da diporto. La manifestazione quest’anno sarà per la prima volta a Rimini, dal 7 al 9 febbraio. Per Ieg si tratta di un evento importante, rivolto a un settore e a un pubblico in forte crescita. Un evento organizzato in collaborazione con Napoli, dove la fiera verrà ospitata – per la seconda volta – presso gli spazi dalla Mostra d’Oltremare, dal 21 al 23 marzo.

La manifestazione a Rimini occuperà 4 padiglioni. Ci sarà anche un’ampia area per le attività esperienziali, a partire dalle piscine esterne – sul lato est – del quartiere riminese. Questa edizione di Pescare show si arricchirà di nuove collaborazioni, nazionali e internazionali, che andranno ad aggiungersi a quelle già consolidate con Fipsas (è la Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee), European Fly Fishing Association, Assonat (l’associazione italiana di approdi e porti turistici) e altre realtà del settore. Ma tra i partner dell’evento c’è anche il Club Nautico di Rimini, che lo scorso anno ha collaborato con Pescare show nelle attività della scuola di Mare e per la 21esima edizione del Trofeo Città di Rimini della gara Big Game in Drifting.

La prima edizione riminese di Pescare show avrà il calendario diversi eventi che vedranno protagonisti gli sport acquatici. Tra questi, le premiazioni degli azzurri a opera della Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee. La cerimonia si terrà l’8 febbraio, alla presenza di oltre 300 atleti, per festeggiare i tanti podi conquistati dagli azzurri nel 2024. Alle 128 medaglie conquistate (50 d’oro, 29 di argento e 49 di bronzo), si sono andate ad aggiungere le 190 vinte al secondo campionato mondiale di apnea e di nuoto pinnato per diversamente abili, portando così il totale a 318 medaglie.

Nella nuova location alla Fiera di Rimini Pescare show si prepara a offrire un’esperienza completa e per tutti, dagli amatori ai professionisti fino alle aziende. Oltre alle ultime novità in fatto di attrezzature, abbigliamento, accessori per la pesca e le attività outdoor, il salone porterà in vetrina anteprime della nautica da diporto. Ci sarà poi un’area dedicata ai viaggi da pesca, con la presenza di agenzie specializzate. Non mancheranno incontri e talkshow, e tanti ospiti italiani e internazionali.