La fiera dà inizio a due settimane di festa Il ritorno del veglione di Sant’Apollonia

Tutto pronto per la Fiera di Sant’Apollonia. Domani al via due settimane di festeggiamenti, per celebrare la santa patrona, e poi san Valentino. Una grande manifestazione nel weekend e nelle giornate del 9, 11, e 12 febbraio. Tra le novità il ritorno del luna park in piazza del Popolo, fino al 19 febbraio, e lo stand gastronomico che sarà allestito in piazza Don Minzoni, aperto durante tutte e cinque le giornate di festa, sia a pranzo che a cena, gestito a turno da Pro Loco, Gruppo Scout e Banca del Tempo. Oggi e domani dalle 10 alle 20 l’Isola e le vie vicine accoglieranno stand gastronomici ma anche oggettistica, abbigliamento, collezionismo e artigianato. Previsti intrattenimento, spettacoli musicali, esibizioni a cura di scuole di ballo del territorio e animazione per i più piccoli e le famiglie.Si replica giovedì 9 febbraio, nel giorno che celebra la santa, poi ancora sabato 11 e domenica 12: "quando ci sarà nuovamente aria di festa a Bellaria Igea Marina, con i colori e le suggestioni del san Valentino". Il secondo weekend di febbraio accoglierà l’altra grande novità dell’edizione 2023. Il ritorno del tradizionale veglione di Sant’Apollonia, a cura di Verdeblu in collaborazione con il Comune. Appuntamento sabato 11 al Palacongressi, "per un remember di quei momenti aggregativi che furoreggiavano negli anni Sessanta, nel mitico locale da ballo Cristallo". Dalle 21.30 musiche del Dj Paolo Tombaccini del Saraghina Group, a seguire la Mirko Casadei POPular Folk Orchestra, con una prima parte dedicata ai grandi successi romagnoli del liscio, per proseguire con le musiche pop-folk della band.