La fiera dei canarini: "Migliore in Europa"

Grande evento ornitologico presso il padiglione fieristico di Morciano questo fine settimana, con oltre 2.500 esemplari di canarini, pappagalli, cardellini, cardinalini, con la mostra specialistica "Fringillia e Valconca 2023".

In arrivo da tutta Europa circa 300 espositori con centinaia di appassionati di tutte le età con un evento davvero unico nel suo genere e che trasformerà Morciano per una due giorni di natura e ornitologia. In questi giorni di preparativi si sta lavorando alacremente per allestire i tanti spazi della mostra per questo weekend. Tra gli organizzatori l’Apo, Associazione Pesarese Ornicoltori e l’Associazione Adriatica Allevatori.

"Questa mostra – spiegano i promotori – è il fiore all’occhiello dell’ornitologia italiana ed è il punto di partenza delle novità del settore. Questo impegno annuale è diventato nel tempo un incontro che attira visitatori da tutta Italia ed anche da paesi vicini come Croazia, Francia, Svizzera, Belgio e Spagna. E’ una delle migliori mostre specialistiche d’Europa. Gli obiettivi che si pone sono molteplici: sensibilizzare le persone alla cura ed al rispetto degli animali, tutelare le specie autoctone, combattere il bracconaggio e fornire soggetti da reintrodurre in natura in zone dove alcune specie rischiavano l’estinzione. Vedi il Cardinalino del Venezuela ad esempio, che grazie alla capacità di alcuni allevatori ha visto alcuni esemplari che sono stati progressivamente reintrodotti nei loro luoghi naturali col risultato di preservare le esigue popolazioni presenti".

Dunque a Morciano ci sarà un appuntamento con la natura, con i suoi colori, con le sue specie, e con la valorizzazione del tema della cura per l’ambiente ed i suoi protagonisti che al giorno d’oggi pare essere diventata oramai una scelta non più rinviabile.

Luca Pizzagalli