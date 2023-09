La Fiera del tartufo ingrana la quinta

È sempre più ‘sua maestà’, con quella corona regale che ne caratterizza l’immagine pubblicitaria con la quale si è presentato all’Italia. Il tartufo bianco pregiato ora è pronto ad entrare in scena "dal vivo", con il suo profumo intenso e il suo gusto inimitabile. Domenica 1° ottobre si alza infatti il sipario sulla 39ª edizione della Fiera nazionale del tartufo bianco pregiato di Sant’Agata Feltria. Sarà il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini (come nel 2022) a tagliare il nastro (ore 11.30), accolto dal sindaco di Sant’Agata Feltria Goffredo Polidori e dal presidente della Pro loco (organizzatrice della Fiera), Stefano Lidoni. Hanno assicurato la presenza in piazza Garibaldi il questore di Rimini, Rosanna Lavezzaro, e il prefetto Rosa Maria Padovano, oltre al colonnello della polizia stradale di Novafeltria, Alfredo Migliozzi, e al capitano dei carabinieri di Novafeltria, Carmelo Carretta.

Tutti col naso all’insù. I prezzi sono preannunciati alti ma molto dipende dalla pezzatura dell’zoro dei boschi". "La ‘caccia’ al tartufo nelle nostre zone è iniziata appena il 20 settembre scorso – spiega l’esperto Marco Davide Cangini – Dopo una estate molto siccitosa, le piogge delle ultime settimane garantiranno una successiva ‘buttata’ importante del prezioso tubero. Ma già domenica gli 8 stand del tartufo, in rappresentanza di zone diverse d’Italia e tutte ad alta vocazione, sapranno rispondere alle richieste dei buongustai". La fiera proseguirà per tutte e cinque le domeniche di ottobre con oltre 150 stand – di molte regioni d’Italia – una ventina di ‘Artigiani al lavoro’, la ‘Piazzetta dei prodotti biologici e delle erbe’, ‘Wine 2023 cultura e piacere del vino’, lo spettacolo itinerante di musica e colori con la ‘Wanna gonna show’. "La crisi economica e la pandemia hanno obbligato tanti esercenti e artigiani a chiudere l’attività – fa notare Lidoni – Le difficoltà sono evidenti ma la capacità della Pro loco ‘porterà in tavola’ una edizione della fiera di altissimo valore".