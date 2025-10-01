La Fiera del tartufo ‘sconfina’ a novembre

Manca poco alla prima domenica di ottobre, che rappresenta per l’intero territorio della Valmarecchia, e non solo, la data d’inizio di un mese speciale. Migliaia e migliaia di persone, provenienti da tutt’Italia, appassionate di gastronomia, storia e natura, ogni anno attendono questo primo weekend del mese per dirigersi fra le bellezze di Sant’Agata Feltria. È qui che da oltre 40 anni si svolge la Fiera nazionale del tartufo bianco pregiato, organizzata dall’Aps Pro-loco di Sant’Agata Feltria, in collaborazione con Orogel, e nata per valorizzare il più raffinato dei tuberi e le innumerevoli eccellenze locali. "La Fiera non ha perso in attrattività, anzi. È il nostro fiore all’occhiello – spiega il sindaco di Sant’Agata, Goffredo Polidori – Le aspettative sono ancora una volta alte, anche perché possiamo contare sulla Pro loco che è una macchina organizzativa perfetta".

Domenica partirà ufficialmente la 41esima edizione della Fiera, che quest’anno si prospetta essere ancora più intensa: la manifestazione, infatti, non si limiterà alle quattro domeniche di ottobre, ma vedrà una data extra il 2 novembre e soprattutto "ci sarà il tartufo bianco pregiato, grazie alle piogge degli ultimi mesi. Questo significa che sarà possibile trovarlo ad un prezzo meno elevato rispetto ai periodi di siccità", sottolinea Polidori. L’evento tutti gli anni attira migliaia di visitatori, circa 30mila a domenica, nel suggestivo paesaggio costituito da rocca Fregoso, la rocca delle fiabe simbolo del paese, il teatro Angelo Mariani, candidato a diventare patrimonio mondiale dell’umanità, e il convento di San Girolamo, che al suo interno ospita il Museo delle arti rurali perché, sottolinea l’esperto e coordinatore della Pro loco Marco Davide Cangini, "la Fiera ha spalancato le porte del turismo, consentendo anche un’ampia valorizzazione di questo territorio".

Una valorizzazione che, con il passare degli anni, si è estesa anche a livello nazionale: fra le centinaia di stand presenti alla manifestazione, che offrono, seguendo gli ideali della Fiera, prodotti difficilmente reperibili e di alta qualità, numerosi provengono da altre regioni d’Italia, tra cui Sardegna, Trentino e Puglia. L’edizione di quest’anno prevede, inoltre, il tradizionale percorso ‘Wine’, dedicato a "cultura e piacere del vino", spettacoli itineranti, la gara per i cani da tartufo e, domenica 26, il premio ‘Città di Sant’Agata Feltria’, per celebrare la Fiera.

