Un autunno di incognite

Matteo Naccari
Un autunno di incognite
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Radiohead BolognaYoox licenziamentiAutoveloxMostre autunnoCantieri tramChi è Chiquito
Acquista il giornale
CronacaLa fiera di San Michele torna in una nuova veste tra grandi chef, ornitologia e un salto nel Medioevo
4 set 2025
Aldo Di Tommaso
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Rimini
  3. Cronaca
  4. La fiera di San Michele torna in una nuova veste tra grandi chef, ornitologia e un salto nel Medioevo

La fiera di San Michele torna in una nuova veste tra grandi chef, ornitologia e un salto nel Medioevo

Sabato 27 e domenica 28 l’appuntamento con l’evento. Sacchetti: "Bel rinnovamento".

Sabato 27 e domenica 28 l’appuntamento con l’evento. Sacchetti: "Bel rinnovamento".

Sabato 27 e domenica 28 l’appuntamento con l’evento. Sacchetti: "Bel rinnovamento".

Per approfondire:

Santarcangelo prepara la sua festa più antica guardando al futuro. Sabato 27 e domenica 28 andrà in scena la 653esima edizione della Fiera di San Michele: due giorni che uniscono memoria e innovazione, storia e sensibilità ambientali. Le vie del centro diventeranno palcoscenico collettivo, tra profumi, costumi e voci che riportano indietro di secoli. Protagonista assoluta la cipolla dell’acqua, la ‘bionda di Santarcangelo’, entrata nel 2024 tra i presìdi slow food. Piazza Ganganelli diventerà ‘Piazza dei cipolloni’, con alcuni dei migliori chef del territorio – grazie alla collaborazione con Chef to chef – impegnati in ricette inedite. Torna anche ‘La cipolla nel piatto’, decima edizione, a confermare che dietro un bulbo c’è un’intera comunità. Accanto alla cucina, spazio alla natura. Dopo secoli di richiami venatori, la fiera sceglie di valorizzare l’ornitologia in chiave ambientale: passeggiate, mostre fotografiche ed eventi nelle grotte monumentali restituiranno la bellezza del canto degli uccelli, memoria sonora che accompagna da sempre la città. Il Medioevo sarà evocato da cortei, allestimenti e accampamenti. Un salto nel tempo che ricorda le origini della manifestazione, nata alla fine del 14esimo secolo, quando i Malatesta segnavano la storia della Romagna e la comunità si ritrovava sotto lo sguardo di san Michele. "Abbiamo lavorato con Blu Nautilus per riportare al centro san Michele Arcangelo e al tempo stesso rilanciare la fiera con tre elementi chiave: tradizione, animali e gastronomia– sottolinea il sindaco Sacchetti – La cipolla dell’acqua scorso anno presidio Slow Food, è la regina di Santarcangelo e oggi trova la sua consacrazione". Il programma sarà reso noto nelle prossime settimane. Intanto resta l’attesa: perché a Santarcangelo, ogni settembre, il passato torna presente e il futuro si costruisce insieme.

a.d.t.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata