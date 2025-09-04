La fiera di San Michele torna in una nuova veste tra grandi chef, ornitologia e un salto nel Medioevo

Santarcangelo prepara la sua festa più antica guardando al futuro. Sabato 27 e domenica 28 andrà in scena la 653esima edizione della Fiera di San Michele: due giorni che uniscono memoria e innovazione, storia e sensibilità ambientali. Le vie del centro diventeranno palcoscenico collettivo, tra profumi, costumi e voci che riportano indietro di secoli. Protagonista assoluta la cipolla dell’acqua, la ‘bionda di Santarcangelo’, entrata nel 2024 tra i presìdi slow food. Piazza Ganganelli diventerà ‘Piazza dei cipolloni’, con alcuni dei migliori chef del territorio – grazie alla collaborazione con Chef to chef – impegnati in ricette inedite. Torna anche ‘La cipolla nel piatto’, decima edizione, a confermare che dietro un bulbo c’è un’intera comunità. Accanto alla cucina, spazio alla natura. Dopo secoli di richiami venatori, la fiera sceglie di valorizzare l’ornitologia in chiave ambientale: passeggiate, mostre fotografiche ed eventi nelle grotte monumentali restituiranno la bellezza del canto degli uccelli, memoria sonora che accompagna da sempre la città. Il Medioevo sarà evocato da cortei, allestimenti e accampamenti. Un salto nel tempo che ricorda le origini della manifestazione, nata alla fine del 14esimo secolo, quando i Malatesta segnavano la storia della Romagna e la comunità si ritrovava sotto lo sguardo di san Michele. "Abbiamo lavorato con Blu Nautilus per riportare al centro san Michele Arcangelo e al tempo stesso rilanciare la fiera con tre elementi chiave: tradizione, animali e gastronomia– sottolinea il sindaco Sacchetti – La cipolla dell’acqua scorso anno presidio Slow Food, è la regina di Santarcangelo e oggi trova la sua consacrazione". Il programma sarà reso noto nelle prossime settimane. Intanto resta l’attesa: perché a Santarcangelo, ogni settembre, il passato torna presente e il futuro si costruisce insieme.

a.d.t.