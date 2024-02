La Fiera è in forma. RiminiWellness si scalda. Intanto Ieg fa shopping

RiminiWellness sta per diventare maggiorenne. La rassegna di Ieg arriverà quest’anno alla 18esima edizione: l’appuntamento è in fiera dal 30 maggio al 2 giugno, quando in Riviera si ritroverà l’intero ecosistema del benessere, del fitness, dello sport e dell’alimentazione. La macchina organizzativa di Ieg è già in moto. "La prossima ‘puntata’ sarà ricca di innovazioni e richiamerà un vasto pubblico da tutta Italia e dal mondo" la previsione della società riminese in attesa di annunciare i dettagli del programma. Quel che è certo è che RiminiWellness è un evento globale e di riferimento, capace di portare sotto un unico tetto produttori di attrezzature sportive, palestre, centri di formazione, associazioni di categoria e professionisti legati al mondo del benessere. "Quest’anno – l’annuncio di Ieg – l’evento dedicherà un’attenzione ancora maggiore all’area B2B, rispondendo alle esigenze di un mercato in continua evoluzione".

Fil rouge della prossima edizione sarà il tema della longevità, "che verrà esplorato in tutte le sue sfaccettature con una proposta unica che va dai programmi di allenamento dedicati alla cura del corpo e alla prevenzione, fino alle più recenti ricerche nel campo della nutrizione e del benessere psicofisico". Si parlerà anche di alimentazione e bellezza, con la formazione sempre al centro. "Durante i 4 giorni di rassegna – la precisazione di Italian Exhibition Group – è previsto un intenso programma di corsi e di sessioni di aggiornamento per tutti i professionisti dell’intera industria del wellness, dai personal trainer agli operatori sociosanitari". L’evento ‘uscirà’ dalla fiera per entrare in città: dopo il successo delle edizioni precedenti, riecco RiminiWellness Off, il ‘fuorisalone’ del benessere e dello stile di vita organizzato con il Comune di Rimini che si proporrà come un evento esteso all’intero territorio, con una serie di iniziative che coinvolgeranno cittadini e visitatori.

Ieg, intanto, continua il suo percorso di espansione: la società riminese ha finalizzato l’accordo per l’acquisizione del 51% del capitale della società Palakiss srl, centro orafo di Vicenza in cui vengono organizzati diversi eventi. "L’operazione – dice Corrado Peraboni, ceo di Italian Exhibition Group – rappresenta un ulteriore passo nella strategia definita dal gruppo nell’accrescere e arricchire il portafoglio dei prodotti Ieg. L’acquisizione costituisce un’occasione per rafforzare la specializzazione settoriale dell’industia orafa che serviamo e che contribuiamo a supportare". L’acquisizione, nelle intenzioni di Ieg, permetterà di creare sinergie con i principali eventi già consolidati all’interno del portafoglio prodotti dells società, come Vicenzaoro, T.Gold e Oroarezzo.

Giuseppe Catapano