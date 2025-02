La fiera è partita a tutta birra tra ’bionde’ e cocktail d’autore

Una domenica a tutta birra. Partita subito con il botto ieri in fiera la decima edizione di Beer & food attraction, il salone dedicato al settore delle birre, delle bevande, della ristorazione. La manifestazione, che andrà avanti fino a martedì, vede protagonisti a Rimini oltre 600 espositori e 1.217. Al taglio del nastro erano presenti il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, il presidente della commissione agricoltura alla Camera Mirco Carloni, le consigliere regionali del Pd Emma Petitti e Alice Parma e l’assessore alle attività economiche di Rimini Juri Magrini. Per il ministro Locatelli la fiera rappresenta "una bellissima opportunità che valorizza talenti e competenze di ogni persona". "L’inaugurazione di Beer & food attraction – dice Maurizo Ermeti, presidente di Ieg – arriva poche settimane dopo il grande successo del Sigep. Rimini, con i suoi tanti bar, ristoranti, pub, è la destinazione ideale per la manifestazione". Che riserva un’area dedicata ai cocktail, Mixology, che è quest’anno ancora più ampia. Ieri Ermeti ha annunciato che "dal 2026 Mixology, in continua crescita, diventerà una vera e propria fiera autonoma che si affiancherà a Beer & food attraction". Tantissimi gli eventi e le novità in vetrina, dalle bevande ricavate dall’acqua di cactus alla birra preparata con mosto d’uva. Insieme ai Campionati italiani di cucina di scena anche il concorso Birra dell’anno, che premia le migliori birre. Brindisi e non solo in fiera. Perché oggi a Rimini parte anche Enada, la fiera dedicata a giochi, videogame, apparecchi per il gioco e l’intrattenimento, che festeggia quest’anno la 37esima edizione. L’appuntamento con Enada proseguirà fino a mercoledì.